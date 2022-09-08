Угорська MOL готова узяти на себе оплату транзиту російської нафти територією України

ранспортування нафти трубопроводом "Дружба" було припинено на кілька днів, наскільки нам відомо, через технічні проблеми банків, пов'язані зі сплатою російською стороною транзитного збору

Угорська MOL проводить переговори про те, щоб узяти на себе оплату транзиту російської нафти територією України.





"Транспортування нафти трубопроводом "Дружба" було припинено на кілька днів, наскільки нам відомо, через технічні проблеми банків, пов'язані зі сплатою російською стороною транзитного збору. Незважаючи на те, що MOL має запаси нафти на кілька тижнів, компанія працює над вирішенням ситуації, а також проводить переговори про те, щоб узяти на себе комісію", - заявив представник пресслужби угорської компанії. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"."Транспортування нафти трубопроводом "Дружба" було припинено на кілька днів, наскільки нам відомо, через технічні проблеми банків, пов'язані зі сплатою російською стороною транзитного збору. Незважаючи на те, що MOL має запаси нафти на кілька тижнів, компанія працює над вирішенням ситуації, а також проводить переговори про те, щоб узяти на себе комісію", - заявив представник пресслужби угорської компанії.

Раніше російська "Транснафта" повідомила, що 4 серпня "Укртранснафта" зупинила транзит російської нафти територією України у зв'язку із збоєм оплати транзитного збору. Зазначалося, що кошти, передані 22 липня за транзит у серпні, було повернуто на рахунок "Транснафти" 28 липня у зв'язку з набуттям чинності Регламенту ЄС 2022/1269.

Південною віткою нафтопроводу "Дружба", що проходить територією України, поставки нафти здійснюються у напрямку НПЗ Угорщини, Словаччини та Чехії на підставі довгострокового договору між ПАТ "Транснафта" та АТ "Укртранснафта" на надання послуг з транспортування нафти на умовах 100% передоплати.