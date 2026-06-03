Угорські журналісти виявили, що за затриманням інкасаторів "Ощадбанку" стояв Орбан

Угорське видання Telex з’ясувало, що захоплення українських інкасаторів і коштів "Ощадбанку" в березні 2026 року було особистим рішенням тодішнього прем'єра Віктора Орбана, і достатніх юридичних підстав для операції не було.

Про це йдеться в розслідуванні угорського видання Telex.

Пізно ввечері 5 березня "Ощадбанк" повідомив, що два автомобілі його інкасаторської служби із сімома працівниками бригади інкасації "були безпідставно затримані" в Угорщині. Перевезення коштів і цінностей проводили в межах угоди з австрійським "Райффайзен Банком". Лише ввечері 6 березня Угорщина звільнила всіх сімох працівників "Ощадбанку", а гроші Україні повернули вже у травні.

Тоді в Угорщині заявляли, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей – операцію там назвали "Українським золотим конвоєм". Серед затриманих, мовляв, був генерал української спецслужби у відставці. Однак австрійський центральний банк здивовано поставився до цих звинувачень, заявивши, що перевезення готівки між країнами є загальноприйнятою та законною банківською практикою.