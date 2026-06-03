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Угорські журналісти виявили, що за затриманням інкасаторів "Ощадбанку" стояв Орбан

03 червня 2026, 13:53
Угорські журналісти виявили, що за затриманням інкасаторів
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Угорське видання Telex з’ясувало, що захоплення українських інкасаторів і коштів "Ощадбанку" в березні 2026 року було особистим рішенням тодішнього прем'єра Віктора Орбана, і достатніх юридичних підстав для операції не було.
 
Про це йдеться в розслідуванні угорського видання Telex.
 
Пізно ввечері 5 березня "Ощадбанк" повідомив, що два автомобілі його інкасаторської служби із сімома працівниками бригади інкасації "були безпідставно затримані" в Угорщині. Перевезення коштів і цінностей проводили в межах угоди з австрійським "Райффайзен Банком". Лише ввечері 6 березня Угорщина звільнила всіх сімох працівників "Ощадбанку", а гроші Україні повернули вже у травні.
 
Тоді в Угорщині заявляли, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей – операцію там назвали "Українським золотим конвоєм". Серед затриманих, мовляв, був генерал української спецслужби у відставці. Однак австрійський центральний банк здивовано поставився до цих звинувачень, заявивши, що перевезення готівки між країнами є загальноприйнятою та законною банківською практикою.
 
Telex пише, що джерела, з якими спілкувались останні тижні, під час розмов регулярно звинувачували одне одного, намагаючись применшити власну відповідальність. Однак у дечому їхні розповіді збігались – у тому, що за операцією стояли політичні розрахунки.
 
Дехто зі співрозмовників повторив, що причиною захоплення нібито стала участь колишнього працівника української спецслужби. Також підозрілим, мовляв, вважали те українці вкрай рідко користувалися офіційним поліційним супроводом, на який мали договір, а також перевозили такі значні суми без охорони.
 
Проте журналісти зауважують: усі ці ознаки можуть бути підставою для подальшого розслідування, але самі собою вони не суперечать закону й навіть не є порушенням. До того ж частину цієї інформації угорський уряд дізнався вже після рейду.
 
За даними Telex, справжнім мотивом рейду була не підозра у злочині, а бажання тодішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана помститися Україні за перебої з постачанням нафти через трубопровід "Дружба". Того самого дня, 5 березня, ще до того як стало відомо про інцидент, Орбан публічно заявив: "Ми переможемо, і переможемо силою. Силою ми змусимо українців відновити постачання нафти".
 
Співрозмовники видання повідомили, що на початку березня від уряду надійшла вказівка щодо дати проведення рейду. Цю інформацію підтвердило також Управління з питань захисту Конституції.
 
"На початку березня від Державного секретаріату з нагляду за службами цивільної національної безпеки при Кабінеті міністрів надійшло рішення, згідно з яким “рейд на автомобілі, що перевозять гроші, має відбутися 5 березня", – йдеться у відповіді, надісланій Telex.
 
Кілька незалежних джерел підтвердили виданню, що операцію наказав провести особисто Орбан і що він постійно отримував оновлення про перебіг подій того дня. Для проведення операції було обрано не звичайний оперативний підрозділ NAV, а антитерористичний ТЕК. Деякі співрозмовники казали, що це, мовляв, на випадок, якщо в українців була б зброя, але інші джерела пояснювали це тим, що такий виступ є "ефектнішим" з політичної точки зору.
 
Після поразки "Фідес" на виборах ситуація змінилася: NAV повернула конфісковане майно Україні, а прокуратура порушила провадження за фактом незаконного утримання українських інкасаторів. На це розслідування відреагував чинний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Він заявив, що Віктор Орбан має взяти на себе відповідальність.

 

УгорщинаВіктор Орбан

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