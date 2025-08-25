Угорський євродепутат закликав зняти питання вступу України до ЄС через атаку на "Дружбу"

Євродепутат також бездоказово пов’язав Україну з підривами газогонів "Північний потік".

Євродепутат від правлячої партії Угорщини "Фідес" Томаш Дейч заявив, що атаки України на нафтопровід "Дружба" можна розцінювати як "збройний напад на Європейський Союз".

Про це повідомляє портал 444.hu з посиланням на слова політика.

За словами Дейча, удари по нафтопроводу, яким до Угорщини постачається російська нафта, є спробою "доповнити політичний, інформаційний і секретний тиск на Будапешт військовими засобами".

Євродепутат також бездоказово пов’язав Україну з підривами газогонів "Північний потік", заявивши, що вони нібито були здійснені "за вказівкою українського державного та військового керівництва".

"Напад на енергетичну інфраструктуру, що забезпечує безпеку ЄС, є військовим нападом на сам Європейський Союз. У таких умовах питання про вступ України до ЄС потрібно зняти з порядку денного", — наголосив він.

Нагадаємо, минулого тижня глави МЗС Угорщини та Словаччини звернулися до Єврокомісії зі скаргою на атаки по нафтопроводу "Дружба", через які постачання російської нафти цим країнам тимчасово призупинили.