Угорці та лідери ЄС привітали лідера опозиційної партії "Тиса" з перемогою на виборах

Петер Мадяр зібрав багатотисячний мітинг прихильників.

В Угорщині на парламентських виборах перемогу отримав лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, якого вже встигли привітати європейські колеги.

Про це свідчать попередні дані підрахунку голосів.

Прихильники партії "Тиса" не остались осторонь та оригінальним лозунгом підтримали свого кандидата.Оскільки Віктор Орбан в очах багатьох угорців заплямував себе зв'язком з диктатором путіним, то головним гаслом електорату Петера Мадяра стала кричалка "Ruszkik haza!" - "росіяни, йдіть додому!".

За даними французького Le Parisien, гасло лунало навіть коридорами метро Будапешта, коли молоді люди, прихильники Мадяра, йшли на мітинг привітати свого кандидата. Це символізує ставлення молодих угорців до 16 річного правління Орбана та його дружбою з кремлем.

Хоча виборча комісія ще не оприлюднила офіційні дані, проте керівники європейських країн вже вітають Петера Мадяра з перемогою. На цей момент коментарі з реакцією на результат парламентських перегонів оприлюднили лідери України, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Естонії, Литви, Франції, Фінляндії та Норвегії. До привітань долучились голова Єврокомісії та навіть лідер меншості палати представників США.