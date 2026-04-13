Угорці та лідери ЄС привітали лідера опозиційної партії "Тиса" з перемогою на виборах

Петер Мадяр зібрав багатотисячний мітинг прихильників.
В Угорщині на парламентських виборах перемогу отримав лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, якого вже встигли привітати європейські колеги.
Про це свідчать попередні дані підрахунку голосів.
Прихильники партії "Тиса" не остались осторонь та оригінальним лозунгом підтримали свого кандидата.Оскільки Віктор Орбан в очах багатьох угорців заплямував себе зв'язком з диктатором путіним, то головним гаслом електорату Петера Мадяра стала кричалка "Ruszkik haza!" - "росіяни, йдіть додому!".
За даними французького Le Parisien, гасло лунало навіть коридорами метро Будапешта, коли молоді люди, прихильники Мадяра, йшли на мітинг привітати свого кандидата. Це символізує ставлення молодих угорців до 16 річного правління Орбана та його дружбою з кремлем.
Хоча виборча комісія ще не оприлюднила офіційні дані, проте керівники європейських країн вже вітають Петера Мадяра з перемогою. На цей момент коментарі з реакцією на результат парламентських перегонів оприлюднили лідери України, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Естонії, Литви, Франції, Фінляндії та Норвегії. До привітань долучились голова Єврокомісії та навіть лідер меншості палати представників США.
Так, президент України Володимир Зеленський написав: "Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма в Європі, і ми готові розвивати нашу співпрацю з Угорщиною. Європа та кожна європейська країна повинні зміцнюватися, а мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей та спільної конструктивної роботи на благо обох країн, а також миру, безпеки та стабільності в Європі".
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер, зазначив: "Це історичний момент не лише для Угорщини, а й для європейської демократії. Я з нетерпінням чекаю співпраці з Вами заради безпеки та процвітання обох наших країн".
"Я щойно розмовляв з Петером Мадяром, щоб привітати його з перемогою в Угорщині! Франція вітає цю перемогу з погляду участі людей у демократичному процесі, перемогу, яка демонструє відданість угорського народу цінностям ЄС та ролі Угорщини в Європ", – написав президент Франції Еммануель Макрон.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц теж висловився на підтримку Мадяра: "Угорський народ вирішив. Мої щирі вітання з вашим успіхом на виборах. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами. Об'єднаймо зусилля заради сильної, безпечної та, перш за все, об’єднаної Європи. Щиро дякую, шановний угорець Петер!".
"Угорщина, Польща, Європа. Знову разом! Славна перемога, дорогі друзі!", – зазначив прем'єр Польщі Дональд Туск.