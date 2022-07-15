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УКФ запустив стипендії для відновлення діяльності митців і діячів культури

УКФ оптимізував календар проведення конкурсного відбору до мінімальних термінів
Український культурний фонд (УКФ) запустив стипендії для відновлення діяльності митців і діячів культури.
УКФ запустив стипендії для відновлення діяльності митців і діячів культури Фото: з вільних джерел

"Для підтримки митців і діячів культури Український культурний фонд запускає новий ЛОТ "Стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності" в рамках грантової програми "Дослідження. Освіта. Резиденції. Стипендії". Подання заявок триватиме з 18 липня по 3 серпня 2022 року включно", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначається, що з огляду на тимчасові обмеження на підготовку проєктів, їх реалізацію в межах бюджетного року та перманентну зміну актуальності проєктів через війну, УКФ оптимізував календар проведення конкурсного відбору до мінімальних термінів.

Стипендіатами ЛОТу можуть бути фізичні особи - громадяни України, які досягли 18 років і провадять професійну діяльність у відповідних секторах культури та креативних індустрій на території України.

Результатом виконання стипендії має бути культурно-мистецький продукт або відновлення культурно-мистецької діяльності (відновлення мистецької спроможності стипендіата). Загальний бюджет ЛОТу - 4,5 млн грн. Максимальна сума гранту - 150 тис. грн.

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15 07 2022 12:36
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