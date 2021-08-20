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Україна - перша у світі, де паспорти в смартфоні стали повними юридичними документами
З 23 серпня 2021 року е-паспорти мають приймати всі державні та приватні постачальники послуг
Фото: Ukrinform
З 23 серпня 2021 року е-паспорти мають приймати всі державні та приватні постачальники послуг: ЦНАПи, міністерства, банки, суди, супермаркети, аеропорти, залізниці, готелі, музеї, розважальні заклади, повідомляє Укрінформ.
За матеріалами офіційних і спеціалізованих сайтів.
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20 08 2021 15:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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