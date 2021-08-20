Україна - перша у світі, де паспорти в смартфоні стали повними юридичними документами З 23 серпня 2021 року е-паспорти мають приймати всі державні та приватні постачальники послуг

Як зареєструвати паспорт у "Дії", як ним користуватися, як підтвердити свою особу через сканер та як перевірити дійсність цифрових паспортів.

Фото: Ukrinform

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію