Україна – в трійці основних постачальників агропродукції до ЄС
Як свідчать дані звіту Європейської Комісії, серед країн - головних постачальників агропродовольчої продукції в ЄС за останні 12 місяців Україна посіла третє місце, обігнавши Китай, повідомляє "УкрАгроКонсалт".
Обсяг українських поставок становив 5,9 млрд євро, китайських - 5,7 млрд євро. Перше місце залишилося за США з 12,4 млрд євро, друге - за Бразилією з 11,8 млрд євро.
Приріст вартості імпорту агропродовольчих товарів з України в річному численні становив 331 млн євро або 6%.
Таким чином, приріст імпорту ЄС агропродовольчої продукції з України виявився на 89 млн євро вище, ніж приріст європейських поставок в Україну.
В цілому, позитивне сальдо торгівлі України агропродовольчою продукцією з ЄС склало в зазначений період 3,772 млрд євро.
Вартість експорту сільськогосподарської продукції з ЄС збільшувалася четвертий рік поспіль і досягла в січні 2019 року нового рекорду в 11,2 млрд євро.
Імпорт агропродовольчих товарів також зріс до рекордних 10,8 млрд євро, що призвело до збільшення щомісячного товарообігу до 22 млрд євро в порівнянні з 21 млрд євро в січні минулого року.
Основний приріст експорту за останні 12 місяців припав на поставки продукції до США, Алжиру і України.
Нагадаємо, що обсяг капітальних інвестицій в агропромисловий комплекс України у 2018 році склав 90 мільярдів гривень.
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