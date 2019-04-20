Україна – в трійці основних постачальників агропродукції до ЄС

Приріст вартості імпорту агропродовольчих товарів з України в річному численні становив 331 млн євро або 6%

Україна посіла третє місце в списку головних постачальників агропродовольчої продукції в Європейський союз.

Як свідчать дані звіту Європейської Комісії, серед країн - головних постачальників агропродовольчої продукції в ЄС за останні 12 місяців Україна посіла третє місце, обігнавши Китай, повідомляє "УкрАгроКонсалт".

Обсяг українських поставок становив 5,9 млрд євро, китайських - 5,7 млрд євро. Перше місце залишилося за США з 12,4 млрд євро, друге - за Бразилією з 11,8 млрд євро.

Приріст вартості імпорту агропродовольчих товарів з України в річному численні становив 331 млн євро або 6%.

Таким чином, приріст імпорту ЄС агропродовольчої продукції з України виявився на 89 млн євро вище, ніж приріст європейських поставок в Україну.

В цілому, позитивне сальдо торгівлі України агропродовольчою продукцією з ЄС склало в зазначений період 3,772 млрд євро.

Вартість експорту сільськогосподарської продукції з ЄС збільшувалася четвертий рік поспіль і досягла в січні 2019 року нового рекорду в 11,2 млрд євро.

Імпорт агропродовольчих товарів також зріс до рекордних 10,8 млрд євро, що призвело до збільшення щомісячного товарообігу до 22 млрд євро в порівнянні з 21 млрд євро в січні минулого року.

Основний приріст експорту за останні 12 місяців припав на поставки продукції до США, Алжиру і України.

Нагадаємо, що обсяг капітальних інвестицій в агропромисловий комплекс України у 2018 році склав 90 мільярдів гривень.