Україна атакувала російські військові об'єкти та санкційні судна в Каспійському морі – Зеленський

Також уражено логістичний об'єкт в Єкатеринбурзі, склад ПММ у Ростові та ракетний катер "Молнія".

У ніч проти 25 липня українські війська завдали серії ударів по військових і логістичних об'єктах на території росії, а також по суднах в акваторії Каспійського моря.

Про це повідомив президент Зеленський.

Сили оборони атакували підприємство в Кірові, що постачає компоненти для російської зброї, розташоване приблизно за 1200 км від українського кордону. Це вже друга атака на об'єкт за два дні. Також підтверджено удари по нафтопереробному заводу в Тюмені, логістичному об'єкту в Єкатеринбурзі та складу паливно-мастильних матеріалів у Ростові-на-Дону.

У Каспійському морі атаковано вантажне судно Port Olya 2 і суховантаж Begey, що перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і росією, а також нафтодобувна платформа родовища "Філановського" і ракетний катер проєкту 12418 "Молнія".