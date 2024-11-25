Україна чіпляється за малу територію росії, очікуючи на мирні переговори Трампа – WSJ

московські війська розпочали масований контрнаступ з метою відвоювати землі в Курській області, які є потенційною розмінною монетою для Києва.

В планах кремля повернути Курську область рф до інавгурації Дональда Трампа, аби відібрати у Києва цінний козир у мирних переговорах.

Про це йдеться в матеріалі газети The Wall Street Journal.

Українські військові кажуть, що росіяни атакують їхні позиції з такою інтенсивністю, що іноді йдуть у наступ просто по тілах полеглих товаришів. "Вони атакують постійно - вранці, вдень, вночі", - каже командир батальйону 47-ї механізованої бригади України Геній.

За його словами, близько шести тижнів тому росіяни почали контрнаступ, залучивши цілі колони бронетехніки, і відтіснили українців.

Він додав, що втративши велику кількість бронетехніки, росіяни відмовилися від цієї стратегії і почали відправляти людей пішки невеликими групами.

"Впоратися з трьома людьми не так вже й складно, але коли вони йдуть один за одним, деякі з них встигають просунутися вперед. "Іноді це всього кілька метрів, але протягом кількох тижнів це стає значним прогресом", - додає він.

Журналісти пишуть, що на відміну від східного фронту, де українські війська вже кілька місяців скаржаться на брак боєприпасів і, особливо, людей, бригади, які воюють у Курську, в основному добре оснащені.

Підрозділ Генія, використовуючи бойові машини "Бредлі" американського виробництва, зміг проводити регулярні ротації військ в окопах, що через постійну загрозу безпілотників стало практично неможливим для підрозділів, не оснащених найсучаснішим обладнання і в його районі у росіян приблизно втричі більше людей, ніж в українців, і вшестеро більше вибухових безпілотників.

Ще один з українських солдатів, який воює під Суджею, сказав, що співвідношення українців до російських сил у цьому районі більше, ніж 10 до 1, і що більшість солдатів його батальйону поранені і не можуть битися:

"Їх важко порахувати - поле, по якому вони атакують, усіяне тілами. Вони буквально наступають на тіла своїх товаришів, коли йдуть в атаку".

Також москва завдає ударів по лініях постачання і сховищах плануючими бомбами, які українські війська не в змозі збити. Ускладнений і базовий зв'язок, оскільки супутникова інтернет-система Starlink не працює на російській території.

Також командир взводу 21-ї механізованої бригади українських військ В'ячеслав Хоменко порівняв бої в Курській області з боями в Бахмуті і зазначив, що на третьому році війни мотивувати солдатів стало важко. 90% відсотків солдатів у його взводі - новобранці, у яких мало досвіду і бажання воювати:

"Люди втомилися. Принаймні раз на місяць мені доводиться нагадувати їм, що вони воюють, щоб їхнім онукам не довелося цього робити". У перший рік війни я б навіть не подумав виголосити таку промову".

Військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді розказав, що росіяни, схоже, намагаються виснажити українців перед ще масштабнішим наступом з метою відвоювати Курську область.

"Українська стратегія полягає в тому, щоб утримати Курську область як розмінну монету і домогтися сприятливого співвідношення втрат по відношенню до росіян", - сказав він і додав, що Україні буде важко утримати Курську область, але "росіянам теж доведеться нелегко".

Також українські солдати, які воюють у Курську, кажуть, що поки що незрозуміло, чи варта була операція того. Деякі з них обурюються втраченими територіями на сході країни. Інші кажуть, що якщо їм вдасться протриматися в Курську до настання зими, то до весни їх буде важко витіснити.

Командир батальйону з 47-ї бригади Геній сказав, що не впевнений, як довго вони зможуть утримувати Курську область.

"Я думаю, що врешті-решт вони нас відтіснять. У них є мета досягти кордону за всяку ціну, так що вони це зроблять", - сказав він.