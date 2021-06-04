Україна до кінця року планує вакцинувати 70% дорослого населення - міністр охорони здоров'я

"Для досягнення колективного імунітету необхідно вакцинувати 60% дорослого населення. Ми хочемо збільшити цю кількість до 70%, принаймні дати їм можливість зробити щеплення", - сказав Максим Степанов.

Україна до кінця 2021 року планує надати можливість для вакцинації 70% дорослого населення, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві у вівторок.

"Для досягнення колективного імунітету необхідно вакцинувати 60% дорослого населення. Ми хочемо збільшити цю кількість до 70%, принаймні дати їм можливість зробити щеплення", - сказав він.

Степанов наголосив, що потужності медичної системи дають змогу провести таку кількість вакцинацій.

"Загальна кількість кабінетів щеплень в Україні становить 11,5 тис., в одному кабінеті ми можемо робити приблизно 40-50 щеплень на добу. Тобто країна може робити до 450-500 тис. щеплень на добу. Звісно, ми наразі не задіємо всі кабінети щеплень. Кількість вакцинацій, на яку ми розраховуємо, - від 5 до 7 млн щеплень на місяць. Цього цілком достатньо", - сказав він.

Міністр додав, що на сьогодні країна підписала контракти на постачання 22 млн доз вакцин, незабаром планується підписати контракти ще на 15 млн доз.

Нагадаємо, що медична система спроможна робити до чотирьох мільйонів COVID-щеплень на місяць