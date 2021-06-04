Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Україна до кінця року планує вакцинувати 70% дорослого населення - міністр охорони здоров'я

Степанов наголосив, що потужності медичної системи дають змогу провести таку кількість вакцинацій
"Для досягнення колективного імунітету необхідно вакцинувати 60% дорослого населення. Ми хочемо збільшити цю кількість до 70%, принаймні дати їм можливість зробити щеплення", - сказав Максим Степанов.
Україна до кінця року планує вакцинувати 70% дорослого населення - міністр охорони здоров Фото: Українська правда

Україна до кінця 2021 року планує надати можливість для вакцинації 70% дорослого населення, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністра охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві у вівторок.

"Для досягнення колективного імунітету необхідно вакцинувати 60% дорослого населення. Ми хочемо збільшити цю кількість до 70%, принаймні дати їм можливість зробити щеплення", - сказав він.

Степанов наголосив, що потужності медичної системи дають змогу провести таку кількість вакцинацій.

"Загальна кількість кабінетів щеплень в Україні становить 11,5 тис., в одному кабінеті ми можемо робити приблизно 40-50 щеплень на добу. Тобто країна може робити до 450-500 тис. щеплень на добу. Звісно, ми наразі не задіємо всі кабінети щеплень. Кількість вакцинацій, на яку ми розраховуємо, - від 5 до 7 млн щеплень на місяць. Цього цілком достатньо", - сказав він.

Міністр додав, що на сьогодні країна підписала контракти на постачання 22 млн доз вакцин, незабаром планується підписати контракти ще на 15 млн доз.

Нагадаємо, що медична система спроможна робити до чотирьох мільйонів COVID-щеплень на місяць

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 04 2021 12:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.