Україна долучилася до проєкту ЄС зі створення морських "заповідників" в Антарктиді

Україна висловлює повну підтримку ініціативам створення морських охоронюваних районів у східній Антарктиці, у морі Веддела та довкола Антарктичного півострова, і приєднується як співініціатор створюваних районів

Україна стала співініціатором створення морських природоохоронних районів в Антарктиці.

Як передає Міндовкілля, про це заявила заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції Ірина Ставчук під час віртуальної зустрічі високого рівня під головуванням комісара ЄС з питань довкілля, морської політики та рибальства Віргініюса Сінкевічюса.

Зазначається, що Єврокомісар ініціював зустріч з країнами-членами Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, щоб напередодні 40-го засідання Комісії обговорити питання створення морських природоохоронних районів у східній Антарктиці, морі Веддела та уздовж Антарктичного півострова.

"Україна висловлює повну підтримку ініціативам створення морських охоронюваних районів у східній Антарктиці, у морі Веддела та довкола Антарктичного півострова, і приєднується як співініціатор створюваних районів", - повідомила Ставчук.

За її словами, Україна готова долучитись до організації та проведення спільних експедиційних досліджень у Східній Антарктиці та запрошує науковців інших країн долучатися до спільних досліджень. Вже починаючи з антарктичного літа 2022-2023 років у дослідженнях можна використовувати нещодавно придбане Національним антарктичним науковим центром науково-дослідне судно "Джеймс Кларк Росс" – колишнє судно Британської Антарктичної Служби.

Ставчук поінформувала, що українські науковці вже підготували проєкт створення природоохоронного району довкола станції "Академік Вернадський", у районі Аргентинських островів. Він включає морський і суходольний компоненти та стане частиною великого охоронного району довкола Антарктичного півострова, а наразі стане моніторинговим полігоном для відстежування швидких змін в екосистемі Південного океану, викликаних змінами клімату.

За словами Єврокомісара Сінкевічюса, "на цій зустрічі високого рівня ми підтверджуємо прагнення ЄС зберегти багате і вразливе морське життя Південного океану. Адже зараз як ніколи необхідно вжити заходів, щоб змінити ситуацію, оскільки втрата біорізноманіття та зміна клімату безпрецедентними темпами впливають на безцінні екосистеми. Багато країн по всьому світу вже визнали цю необхідність і стали співзасновниками нових морських заповідних територій, але нам потрібна підтримка всіх членів Комісії".

Як нагадали у міністерстві, 28 квітня єврокомісар Сінкевічюс провів першу зустріч міністрів, на якій приєдналися нові члени та виступили як прихильники пропозиції створення морських природоохоронних районів у східній Антарктиці, морі Веддела та уздовж Антарктичного півострова. Тому в умовах нинішньої кризи втрати біорізноманіття та зміни клімату, ЄС знову закликає всіх членів Комісії вжити рішучих заходів щодо збереження унікального та багатого біорізноманіття та екосистем Південного океану.

Як повідомлялося, у вересні Єврокомісар з питань довкілля, океанів та рибальства Віргініюс Сінкевічюс обговорив із міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Романом Абрамовським можливості спільного спонсорства пропозиції ЄС щодо створення двох морських заповідних територій в Антарктиді.