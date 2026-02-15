Україна домовилася з лідерами Берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги – Зеленський

росія продовжує знищувати українську енергетику.

За цей тиждень рф застосувала по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні. Під час Мюнхенської безпекової конференції Україна домовилася з партнерами про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Кожного дня триває відновлення в наших містах та громадах після російських ударів. Лише за цей тиждень лютого вони випустили по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні. Сьогодні під ударом ворога була Одещина, Донеччина, Запоріжжя та Сумщина", – ідеться у повідомленні.