Україна досягає прогресу у переговорах про гарантії безпеки зі США та ЄС – Кислиця

Україна досягає прогресу в переговорах щодо формалізації юридично зобов'язуючих гарантій безпеки зі США та європейськими союзниками.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив "Я вважаю, що ми досягаємо прогресу (щодо гарантій безпеки для України - ред.). Я думаю, що цей дуже інтенсивний період обміну думками дозволяє нам набагато краще та конкретніше зрозуміти, хто що готовий робити, а хто що здатний зробити", - сказав Кислиця.

Він також попередив європейських союзників про те, що російський диктатор владімір путін не зупинить свою військову агресію на кордоні України, і час для сміливих дій настав зараз.

"Якщо європейці серйозно ставляться до своєї безпеки, їм доведеться приймати складні рішення. Я думаю, що обов'язок європейських політиків - звернутися до своїх виборців і пояснити кожній родині, чому їхнє благополуччя залежить від здатності України захищати себе та захищати весь континент", - зазначив перший заступник міністра.

Кислиця назвав європейців найкращими друзями Києва, але зазначив, що співпраця зі США є ключовою, оскільки вона забезпечує логістичну та повітряну підтримку, а також дає розвідувальні дані, які будуть вирішальними для довгострокової безпеки України.

Він також додав, що ще потрібно ухвалити рішення щодо того, чи матиме Україна низку двосторонніх договорів зі своїми європейськими союзниками, чи багатосторонню угоду між декількома країнами.