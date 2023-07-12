Україна досягне успіху на шляху в ЄС дуже скоро, якщо збереже темп реформ – Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що Україна швидко досягне успіху у процесі вступу до ЄС, якщо поточний темп реформ буде збережений.
Про це вона сказала після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда".
Вона зазначила, що як очільниця Єврокомісії не може коментувати питання членства України у НАТО.
"Швидкість, з якою Україна рухається на шляху до членства в Євросоюзі, вражає. Це процес, який заснований на заслугах, і ентузіазм та інтенсивність, з якими Україна реформується, швидко наближають її до членства в ЄС", – сказала фон дер Ляєн.
"Я впевнена, що якщо вони продовжуватимуть так і надалі, якщо збережуть швидкість, успіх буде скоро. Це чудовий приклад того, як можна швидко рухатися до членства в ЄС, якщо ви виконуєте необхідні вимоги", – додала вона.