Україна експортувала до Італії майже 3 мільйона тонн агропродукції за 8 місяців 2024 року
15 жовтня 2024, 20:53
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Італія є одним із важливих партнерів для України
За 8 місяців 2024 року Україна експортувала до Італії 2,8 млн тонн українських продовольчих товарів та агропродукції.
Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Міністр агрополітики Віталій Коваль провів переговори з міністром Італії Франческом Лолобріджидою під час робочого візиту до Італії.
"Італія є одним із наших важливих партнерів. За перші вісім місяців 2024 року Україна експортувала до Італії 2 871,5 тис. тонн продовольства та сільськогосподарської продукції на загальну суму 766,3 млн доларів", – зазначив Коваль.
Міністр підкреслив, що одним з ключових завдань є боротьба з хибними уявленнями про український експорт.
"Наприклад, поширюється неправдива інформація про те, що наша продукція нібито заповнює європейські ринки, залишаючи мало місця для місцевих виробників", – додав очільник відомства.