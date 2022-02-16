БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКомпетентні органи України та Ізраїлю погодили двосторонню форму ветеринарного сертифіката на експорт жувальних предметів для домашніх тварин з України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна експортуватиме товари для домашніх тварин до Ізраїлю
Двостороння торгівля з Ізраїлем зростає
Фото: politeka.net
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зазначається, що ознайомитися з формою сертифіката можна на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво", в рубриці "Сертифікати на експорт з України". Раніше у відомстві повідомляли, що двостороння торгівля з Ізраїлем зростає. Під час нещодавнього візиту української делегації до Ізраїлю сторони домовилися інтенсифікувати торговельні відносини між країнами.
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16 02 2022 16:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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