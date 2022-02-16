Україна експортуватиме товари для домашніх тварин до Ізраїлю

Компетентні органи України та Ізраїлю погодили двосторонню форму ветеринарного сертифіката на експорт жувальних предметів для домашніх тварин з України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що ознайомитися з формою сертифіката можна на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво", в рубриці "Сертифікати на експорт з України". Раніше у відомстві повідомляли, що двостороння торгівля з Ізраїлем зростає. Під час нещодавнього візиту української делегації до Ізраїлю сторони домовилися інтенсифікувати торговельні відносини між країнами.