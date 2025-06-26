Україна евакуює громадян, яких депортували з рф і утримували на кордоні з Грузією

На 27 червня запланований ще один рейс для 14 українців

Міністерство закордонних справ України повідомило про евакуацію громадян, яких після відбуття покарання в росії утримували в неналежних умовах на російсько-грузинському кордоні.

Про це повідомляє "нтерфакс-Україна".

За інформацією відомства, 21 червня до Молдови вже були евакуйовані троє українців. 25 червня вивезли ще дев’ятьох. На 27 червня запланований ще один рейс для 14 українців.

У міністерстві зазначили, що посольство України в Грузії підтримує постійний контакт із грузинським МВС та міжнародними організаціями для надання гуманітарної та медичної допомоги громадянам, а також для забезпечення належних умов їхнього перебування.

"Консульська посадова особа відвідувала контрольно-пропускний пункт на російсько-грузинському кордоні для зустрічі з керівником прикордонної частини та доставки гуманітарної допомоги громадянам України", — повідомили у відомстві.

У МЗС підкреслили, що ситуація перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби.