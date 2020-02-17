Україна евакуює з Уханя лише здорових громадян, хворих залишать в Китаї

Перед тим, як сісти в літак, українці та іноземці мають пройти медичний огляд китайськими спеціалістами, а потім ще й українськими

Український літак, який евакуює з китайського Уханя громадян України та іноземців, забере тільки здорових людей, хворі вимушені будуть залишитися в КНР.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє "Громадське".

"Я хотів би наголосити, що евакуюються здорові люди. На борт людей із симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено. Це загальносвітова практика евакуації з карантинних зон", - сказав він.

Ляшко уточнив, що перед тим, як сісти в літак, українці та іноземці мають пройти медичний огляд китайськими спеціалістами, а потім ще й українськими.

Також він наголосив, що зони в літаку розділені таким чином, щоби виключити інфікування під час польоту з Китаю в Україну.

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