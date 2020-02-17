ЗДОРОВ'Я НОВИНИУкраїнський літак, який евакуює з китайського Уханя громадян України та іноземців, забере тільки здорових людей, хворі вимушені будуть залишитися в КНР.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна евакуює з Уханя лише здорових громадян, хворих залишать в Китаї
Перед тим, як сісти в літак, українці та іноземці мають пройти медичний огляд китайськими спеціалістами, а потім ще й українськими
Фото: Укрінформ
Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє "Громадське".
"Я хотів би наголосити, що евакуюються здорові люди. На борт людей із симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено. Це загальносвітова практика евакуації з карантинних зон", - сказав він.
Ляшко уточнив, що перед тим, як сісти в літак, українці та іноземці мають пройти медичний огляд китайськими спеціалістами, а потім ще й українськими.
Також він наголосив, що зони в літаку розділені таким чином, щоби виключити інфікування під час польоту з Китаю в Україну.
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17 02 2020 17:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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