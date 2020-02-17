Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Україна евакуює з Уханя лише здорових громадян, хворих залишать в Китаї

Перед тим, як сісти в літак, українці та іноземці мають пройти медичний огляд китайськими спеціалістами, а потім ще й українськими
Український літак, який евакуює з китайського Уханя громадян України та іноземців, забере тільки здорових людей, хворі вимушені будуть залишитися в КНР.
Україна евакуює з Уханя лише здорових громадян, хворих залишать в Китаї Фото: Укрінформ

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє "Громадське".

"Я хотів би наголосити, що евакуюються здорові люди. На борт людей із симптомами гострої респіраторної хвороби не буде допущено. Це загальносвітова практика евакуації з карантинних зон", - сказав він.

Ляшко уточнив, що перед тим, як сісти в літак, українці та іноземці мають пройти медичний огляд китайськими спеціалістами, а потім ще й українськими.

Також він наголосив, що зони в літаку розділені таким чином, щоби виключити інфікування під час польоту з Китаю в Україну.

Читайте також: Китай близький до перемоги над коронавірусом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 02 2020 17:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пропозиції МОЗ: Обов

Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.