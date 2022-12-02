Україна готова до будь-яких "юрпризів"- Президент

Ми з вами розуміємо, що будь-який наступ, будь-яка окупація починається із дестабілізації усередині держави, це робота ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп – ред.). Тут (на тактико-спеціальних навчаннях МВС – ред.) є саме те, чого тоді не вистачало

Україна готова до будь-якого розвитку подій, що стосуються російської агресії.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив на Херсонщині, де поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом проходять тактико-спеціальні навчання МВС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«По перше, ми із вами розуміємо, що «сюрпризи» можуть бути у будь-який момент. Ми повинні розраховувати на свої сили. Ми розуміємо, що такі речі можуть бути без попередження, тому найголовніше, щоб ми були до усього готові. Саме це відпрацьовується. Готові до будь-яких кроків з будь-якої сторони, з будь-яких кордонів. Я думаю, що наші фахівці і наші команди, міністерства, наші військові на дуже серйозному рівні (працюють – ред.). І саме цей рівень вони сьогодні продемонструвати», - сказав Зеленський.

Глава держави прокоментував високий рівень тактико-спеціальних навчань МВС. За його словами, саме так, як було нині, мала б відпрацювати наша країна у 2014 році.

«Ми з вами розуміємо, що будь-який наступ, будь-яка окупація починається із дестабілізації усередині держави, це робота ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп – ред.). Тут (на тактико-спеціальних навчаннях МВС – ред.) є саме те, чого тоді не вистачало», - сказав він. Президент зазначив, що найближчим часом Україна буде продовжувати подібні навчання у прикордонних областях. «І паралельно у нас будуть проходити військові навчання», - додав він.

Зеленський нагадав, що Рада національної безпеки і оборони України на засіданні у м. Харків у п’ятницю розглянула питання щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз.

«Діємо згідно з нашим планом. Так що нікого не боїмося, без паніки, все під контролем», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині, поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, розпочалися тактико-спеціальні навчання МВС, за демонстрацію дій підрозділів на місці спостерігав Президент Володимир Зеленський.