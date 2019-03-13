Україна готова в найближчі дні обміняти 25 росіян і помилувати ще 72 бойовиків в обмін на українців Україна наголошує на переговорах у межах Україна-Росія-ОБСЄ

Україна готова впродовж найближчих днів передати Росії 25 її громадян в обмін на українців, а також помилувати 72 бойовиків в обмін на 19 цивільних і військових українців, утримуваних на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Ірина Геращенко. Фото: Liga.net

Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, інформує "Громадське". Коментуючи 104 засідання ТКГ у Мінську, Геращенко описала позицію України п'ятьма пуктами: Україна наголошує на переговорах у межах Україна-Росія-ОБСЄ, вимагає від РФ виконання Мінських угод та активної роботи у підгрупах ТКГ, вимагає розблокувати процес звільнення заручників, вимагає не використовувати в документах і дискусіях темріни "ЛНР" і "ДНР", звинувачує Росію в зриві роботи груп. Нагадаємо, що український консул отримав дозвіл на відвідування протягом 13-15 березня українських військовополонених моряків у московському СІЗО “Лефортово”.

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