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Україна готова в найближчі дні обміняти 25 росіян і помилувати ще 72 бойовиків в обмін на українців

Україна наголошує на переговорах у межах Україна-Росія-ОБСЄ
Україна готова впродовж найближчих днів передати Росії 25 її громадян в обмін на українців, а також помилувати 72 бойовиків в обмін на 19 цивільних і військових українців, утримуваних на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
Україна готова в найближчі дні обміняти 25 росіян і помилувати ще 72 бойовиків в обмін на українців Ірина Геращенко. Фото: Liga.net

Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, інформує "Громадське".

Коментуючи 104 засідання ТКГ у Мінську, Геращенко описала позицію України п'ятьма пуктами: Україна наголошує на переговорах у межах Україна-Росія-ОБСЄ, вимагає від РФ виконання Мінських угод та активної роботи у підгрупах ТКГ, вимагає розблокувати процес звільнення заручників, вимагає не використовувати в документах і дискусіях темріни "ЛНР" і "ДНР", звинувачує Росію в зриві роботи груп.

Нагадаємо, що український консул отримав дозвіл на відвідування протягом 13-15 березня українських військовополонених моряків у московському СІЗО “Лефортово”.

 

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13 03 2019 22:00
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