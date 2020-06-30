Україна готує 12-річний випуск євробондів у доларах та викуп паперів із погашенням у 2021-2022 роках - ЗМ
Україна планує розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах, зазначає "Економічна правда".
Окрім того, Україна оголосила про тендер щодо викупу єврооблігацій із погашенням у 2021-му й 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв'язку з розміщенням нових боргових паперів, йдеться в документах, наявних у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".
Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs.
У вівторок відбудеться телефонна конференція в рамках підготовки угоди, уточнило джерело.
Згідно з документами, за єврооблігаціями-2021, яких на ринку обертається на $1 млрд 409,282 млн за номіналом ціну викупу визначено в $1035 за $1000 номіналу, а за єврооблігації з погашенням у 2022 році, яких обертається на 1 млрд 383,692 млн, - $1042,5 за $1000.
У матеріалах також зазначено, що більш високий пріоритет віддають викупу єврооблігацій-2021. Україна залишає за собою право на свій власний розсуд купувати більше або менше зазначеного обсягу.
Читайте також: Відсотки за українськими євробондами підскочили у "чорний четвер"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна вперше здала морський порт у концесію
- ВІДЕО Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
- ВІДЕО На цьому тижні в Україні з'явиться нова монета
- Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ