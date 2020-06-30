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Україна готує 12-річний випуск євробондів у доларах та викуп паперів із погашенням у 2021-2022 роках - ЗМ

Згідно з документами, тендер буде оголошено 1 липня, а розрахунки намічено на 6 липня
Згідно з документами, за єврооблігаціями-2021, яких на ринку обертається на $1 млрд 409,282 млн за номіналом ціну викупу визначено в $1035 за $1000 номіналу, а за єврооблігації з погашенням у 2022 році, яких обертається на 1 млрд 383,692 млн, - $1042,5 за $1000.
Україна готує 12-річний випуск євробондів у доларах та викуп паперів із погашенням у 2021-2022 роках - ЗМ Фото: Укрінформ

Україна планує розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах, зазначає "Економічна правда".

Окрім того, Україна оголосила про тендер щодо викупу єврооблігацій із погашенням у 2021-му й 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв'язку з розміщенням нових боргових паперів, йдеться в документах, наявних у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs.

У вівторок відбудеться телефонна конференція в рамках підготовки угоди, уточнило джерело.

Згідно з документами, за єврооблігаціями-2021, яких на ринку обертається на $1 млрд 409,282 млн за номіналом ціну викупу визначено в $1035 за $1000 номіналу, а за єврооблігації з погашенням у 2022 році, яких обертається на 1 млрд 383,692 млн, - $1042,5 за $1000.

У матеріалах також зазначено, що більш високий пріоритет віддають викупу єврооблігацій-2021. Україна залишає за собою право на свій власний розсуд купувати більше або менше зазначеного обсягу.

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30 06 2020 14:52
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