Україна, Грузія та Азербайджан мають намір запустити залізничний маршрут із Китаю в Європу до кінця року
Під час Ukrainian Ports Forum 2019, що відбувається в Одесі 30-31 травня про зазначив міністр інфраструктури України Юрій Лавренюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Наразі триває співпраця та робота зі створення кооперації трьох залізниць: Азербайджану, Грузії та України - з вироблення залізничного маршруту з Китаю в Європу через Каспій і Україну. У Каспійському морі Азербайджанська залізниця оперує двома поромами. В "Укрзалізниці" на балансі також є два пороми, якими вони планують спільно оперувати. Нині стоїть завдання виробити єдиний маршрут та єдиний плаваючий тариф, що дасть змогу збільшити пропускну спроможність і направити всі вантажі через Україну", - зазначив він.
Заступник міністра інфраструктури також додав, що наразі українська сторона виконала близько 80% своїх зобов'язань за зазначеним проектом. Лавренюк додав, що очікується запуск проекту на кінець цього року.
"Це величезні обсяги роботи на міждержавному рівні. Україна вже на 80-90% завершила свою частину роботи, але міжнародні відносини - дуже складне завдання. Але наша мета – що до кінця цього року це має бути реалізовано", - наголосив заступник міністра інфраструктури.
Він також зазначив, що "Укрзалізниця" вже повністю відремонтувала один із поромів, другий усе ще потребує ремонту.
Як повідомлялося, Україна спільно з Грузією готують звернення до Єврокомісії з пропозицією про фінансову підтримку розвитку сполучення між портами України і країн Чорноморського регіону. Відповідне рішення було ухвалено на міністерській конференції у Бухаресті (Румунія) 21 травня.
Раніше посол Канади в Україні Роман Ващук пропонував українській владі провадити дискусії з метою досягнення солідарності в регіоні Чорного моря з іншими країнами Чорноморського басейну - Румунією, Болгарією і Туреччиною.
Нагадаємо, що в УЗ планують провести три етапи реорганізації.
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