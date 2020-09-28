Україна хоче домовитися з Єврокомісією про фінансування річної програми дій співпраці в ядерній безпеці

Кабінет Міністрів України схвалив проект угоди з Європейською Комісією про фінансування річної програми дій щодо співпраці у сфері ядерної безпеки.

"28 вересня на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження, що передбачає створення правових підстав для укладення договору між урядом України та Єврокомісією у сфері ядерної безпеки. В акті пропонується схвалити проект угоди про фінансування річної програми дій щодо співпраці у сфері ядерної безпеки між урядом України та Європейською Комісією, яка діє від імені Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні прес-служби уряду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що проект угоди передбачає реалізацію проекту з бюджетом 6,6 млн євро (внесок ЄС – 5,9 млн євро), який складається з двох частин: інтеграція культури безпеки й операційної ефективності у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні та підтримка у створенні інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу, яка охоплює всю територію України.

Бенефіціаром проекту є Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Відповідно до угоди, створення автоматизованої системи радіаційного моніторингу досягатиметься шляхом інтеграції наявних об’єктових систем моніторингу в єдину систему та за допомогою модернізації застарілого обладнання, пунктів спостереження і створення ефективних процедур обміну інформацією.

"Відповідні кроки сприятимуть розширенню можливостей реагування на радіологічні ризики в Україні та ранньому попередженню європейських країн про відповідні ризики", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підписання угоди сприятиме вдосконаленню безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також екологічній реабілітації колишніх ядерних об’єктів.

Нагадаємо, що раніше на румунській АЕС сталася аварія