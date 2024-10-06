Згідно з даними НАТО, росія щомісяця поповнює свої військові ряди приблизно на 30-40 тис. солдатів.

Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною.

Про це повідомляє видання The Times.

Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призивного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

Згідно з даними НАТО, росія щомісяця поповнює свої військові ряди приблизно на 30-40 тис. солдатів. Водночас, метою України є мобілізація 200 тис. новобранців протягом трьох місяців, щоб задовольнити потреби фронту.

Анонімний працівник територіального центру комплектування (ТЦК) в Одесі зазначив, що їхній відділ значно відстає від запланованих показників, мобілізуючи лише близько 20% від необхідної кількості. Одеська область, на його думку, є однією з найгірших у цьому плані. Хоча іноді вдається вручити понад 100 повісток за день, на призов з’являється лише мала частина чоловіків.