Україна хоче мобілізувати у 2024 році ще 200 тис чоловіків, але навряд чи вдасться – The Times
06 жовтня 2024, 18:23
Згідно з даними НАТО, росія щомісяця поповнює свої військові ряди приблизно на 30-40 тис. солдатів.
Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною.
Про це повідомляє видання The Times.
Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призивного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.
Згідно з даними НАТО, росія щомісяця поповнює свої військові ряди приблизно на 30-40 тис. солдатів. Водночас, метою України є мобілізація 200 тис. новобранців протягом трьох місяців, щоб задовольнити потреби фронту.
Анонімний працівник територіального центру комплектування (ТЦК) в Одесі зазначив, що їхній відділ значно відстає від запланованих показників, мобілізуючи лише близько 20% від необхідної кількості. Одеська область, на його думку, є однією з найгірших у цьому плані. Хоча іноді вдається вручити понад 100 повісток за день, на призов з’являється лише мала частина чоловіків.
Співрозмовник видання The Times також звернув увагу на проблеми корупції та неефективного управління у відділі, що ускладнює виконання поставлених завдань. Він зазначив, що деякі колеги отримують хабарі в тисячі доларів за видачу фальшивих документів про звільнення від служби, що погіршує ситуацію з мобілізацією.
Також посадовець повідомив, що більше половини чоловіків, які прибувають до ТЦК, мають серйозні захворювання, що унеможливлюють їхню службу, як-от туберкульоз, гепатит або ВІЛ.
"Ми часто направляємо людей на медичне обстеження, лише щоб дізнатися, що вони дійсно хворі", – підсумував він.