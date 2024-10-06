Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна хоче мобілізувати у 2024 році ще 200 тис чоловіків, але навряд чи вдасться – The Times

06 жовтня 2024, 18:23
Україна хоче мобілізувати у 2024 році ще 200 тис чоловіків, але навряд чи вдасться – The Times
Згідно з даними НАТО, росія щомісяця поповнює свої військові ряди приблизно на 30-40 тис. солдатів.

Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною.

Про це повідомляє видання The Times.

Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призивного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

Згідно з даними НАТО, росія щомісяця поповнює свої військові ряди приблизно на 30-40 тис. солдатів. Водночас, метою України є мобілізація 200 тис. новобранців протягом трьох місяців, щоб задовольнити потреби фронту.
 
Анонімний працівник територіального центру комплектування (ТЦК) в Одесі зазначив, що їхній відділ значно відстає від запланованих показників, мобілізуючи лише близько 20% від необхідної кількості. Одеська область, на його думку, є однією з найгірших у цьому плані. Хоча іноді вдається вручити понад 100 повісток за день, на призов з’являється лише мала частина чоловіків.
 
Співрозмовник видання The Times також звернув увагу на проблеми корупції та неефективного управління у відділі, що ускладнює виконання поставлених завдань. Він зазначив, що деякі колеги отримують хабарі в тисячі доларів за видачу фальшивих документів про звільнення від служби, що погіршує ситуацію з мобілізацією.
 
Також посадовець повідомив, що більше половини чоловіків, які прибувають до ТЦК, мають серйозні захворювання, що унеможливлюють їхню службу, як-от туберкульоз, гепатит або ВІЛ. 
 
"Ми часто направляємо людей на медичне обстеження, лише щоб дізнатися, що вони дійсно хворі", – підсумував він.

 

мобілізаціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Політика
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 14:20
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Політика
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 11:51
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 08:47
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Бізнес & Фінанси
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 16:24
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 12:21
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Політика
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 08:45
Ні Києву, ні Європі не варто спішити
Політика
Ні Києву, ні Європі не варто спішити "миритися" з росією. У випадку перемоги Гарріс Америка може віднайти свої "яйця" – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 17:02
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється