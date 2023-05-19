Україна хоче отримати гарантії, які були у Швеції та Фінляндії до вступу в НАТО – посол Галібаренко

Україна дивиться на досвід Швеції та Фінляндії, які отримали гарантії безпеки від США та Великої Британії на час до вступу в НАТО.

Перемовини щодо гарантій безпеки ведуться не з НАТО, а з окремими державами. Україна прагне отримати такі самі гарантії, які були у Швеції та Фінляндії до вступу в Альянс.

Про це розповіла голова Місії України Наталія Галібаренко в інтерв'ю LIGA.net.

"Ми не хочемо створити вакуум нескінченного ризику повторення війни до моменту, коли відбудеться членство. І якщо вдасться досягти з великими державами домовленості про гарантії – це було б велике досягнення для України", – сказала вона.

За її словами, Україна ставить перед собою завдання отримати дієві гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, а стаття п'ята НАТО залишається кінцевою метою.

Проте, підкреслила Галібаренко, існує принципова відмінність між Україною та скандинавськими країнами, оскільки вона перебуває в активній фазі війни з ядерною державою, що накладає відбиток на переговори щодо гарантій безпеки.