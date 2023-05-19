Матеріали:
Теми:

Україна хоче отримати гарантії, які були у Швеції та Фінляндії до вступу в НАТО – посол Галібаренко

19 травня 2023, 15:57
Україна хоче отримати гарантії, які були у Швеції та Фінляндії до вступу в НАТО – посол Галібаренко
Фото: ukrafoto.com
Україна дивиться на досвід Швеції та Фінляндії, які отримали гарантії безпеки від США та Великої Британії на час до вступу в НАТО.

Перемовини щодо гарантій безпеки ведуться не з НАТО, а з окремими державами. Україна прагне отримати такі самі гарантії, які були у Швеції та Фінляндії до вступу в Альянс.

Про це розповіла голова Місії України Наталія Галібаренко в інтерв'ю LIGA.net.

"Ми не хочемо створити вакуум нескінченного ризику повторення війни до моменту, коли відбудеться членство. І якщо вдасться досягти з великими державами домовленості про гарантії – це було б велике досягнення для України", – сказала вона.

За її словами, Україна ставить перед собою завдання отримати дієві гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, а стаття п'ята НАТО залишається кінцевою метою.

Проте, підкреслила Галібаренко, існує принципова відмінність між Україною та скандинавськими країнами, оскільки вона перебуває в активній фазі війни з ядерною державою, що накладає відбиток на переговори щодо гарантій безпеки.

НАТОвійна в Україніросія окупантигарантії безпеки

Останні матеріали

Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Поразницька, безглузда дискусія Америки
Політика
Поразницька, безглузда дискусія Америки "Україна чи Тайвань". США повинні відновити свій потенціал лідерства – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 травня 2023, 12:06
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2023, 10:03
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Політика
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Переклад iPress – 19 травня 2023, 08:31
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Політика
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 18 травня 2023, 17:06
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Політика
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Переклад iPress – 18 травня 2023, 12:27
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Політика
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 травня 2023, 10:11
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Політика
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Переклад iPress – 17 травня 2023, 16:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється