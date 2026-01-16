Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна і Британія погодили безмитний експорт агропродукції

16 січня 2026, 17:23
Угода дасть змогу аграрним виробникам постачати яйця та м'ясо птиці до Великої Британії без сплати мит до 2028 року.

Україна і Велика Британія підписали угоду про торговельну лібералізацію, яка передбачає нульові мита на яйця та м'ясо птиці до березня 2028 року. Документ набуде чинності 31 березня 2026 року.

Про підписання угоди повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка на Facebook-сторінці

З британського боку документ підписав міністр торгівлі Кріс Браянт.

За словами Качки, нові умови стануть важливою підтримкою для українських аграріїв в умовах війни.

Під час переговорів також обговорювали розвиток торговельно-економічних відносин, посилення українського енергетичного сектору, обмін досвідом у сфері цифровізації та залучення британського бізнесу до проєктів відновлення України.

Нагадаємо, що сьогодні заступник прем'єра Британії приїхав до України.

 

