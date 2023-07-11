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ПОЛІТИКА

Україна і Франція підпишуть меморандум щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16 – Резніков

11 липня 2023, 17:27
Україна і Франція підпишуть меморандум щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16 – Резніков
Олексій Резніков
Резніков прибув на саміт НАТО у Вільнюсі.

Міністр оборони Олексій Резніков планує підписати угоду про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 з Францією.

Про це повідомляє LRT.

Резніков прибув на саміт НАТО у Вільнюсі.

Перед офіційними зустрічами міністр зазначив, що підпише з французьким колегою Себастьяном Лекорню угоду про підготовку пілотів на винищувачах F-16.

При цьому Резніков відмовився обговорювати з журналістами членство України в НАТО.

"Наша мета - повноправне членство", - зазначив він.

Союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія.

Раніше повідомлялось, що Вашингтон розпочне передачу Туреччини винищувачів F-16 після консультацій з Конгресом. Напередодні Анкара дала зелене світло Швеції на приєднання до НАТО.

ФранціяРезніковF-16саміт НАТО

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