Сторони найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.

Україна і Південна Корея домовились активізувати контакти на всіх рівнях через участь військ КНДР у війні.

Про це повідомила пресслужба президента України.

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, подякувавши за вже надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу.

Сторони обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну, дійшовши висновку, що ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав.

Президент України надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч.