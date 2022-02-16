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Україна і Польща погодили додаткові квоти на автоперевезення

Згідно з заявою, до кінця серпня нинішнього року сторони видадуть додаткові 20 тис. дозволів
У 2022 році Україна отримає до 30 тис. додаткових дозволів на транзитні автоперевезення.
Україна і Польща погодили додаткові квоти на автоперевезення Фото: з вільних джерел

Як повідомляє "Європейська правда", домовленість про це було досягнуто під час консультацій представників міністерств інфраструктури двох країн, що відбулася у Львові  15 лютого. Текст спільної заяви, прийнятої за результатами цих консультацій розміщено на сайті Мінінфраструктури.

Згідно з заявою, до кінця серпня нинішнього року сторони видадуть додаткові 20 тис. дозволів. Це принципово важливо для України, оскільки польки перевізники наразі не вичерпують і наявну квоту.

Ще 10 тис. дозволів можуть бути видані у листопаді, проте за умови, якщо сторони виконають План дій по покращенню роботи автомобільних пунктів пропуску.  Цей план дій планується схвалити до кінця лютого.

Досягнутий компроміс - дещо менше, аніж вимагала українська сторона. Нагадаємо, що до 2018 року квота складала 200 тис. дозволів, однак була в односторонньому порядку знижена Варшавою до 160 тис.  Відповідно, Київ вимагав повернення до рівня 200 тис, посилаючись на Угоду про асоціацію з ЄС, відповідно до якої сторони мають утримуватися від дій, що погіршують торгові відносини.

Втім, за будь-якого сценарію, цьогорічна квота на перевезення буде більша за квоти попередніх років. Нагадаємо, в 2019 та 2020 роках, Польща видала додаткову квоту на рівні біля 10 тис. дозволів, а у минулому році – відмовилась навіть від цього.

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16 02 2022 13:37
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