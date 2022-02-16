Україна і Польща погодили додаткові квоти на автоперевезення
Як повідомляє "Європейська правда", домовленість про це було досягнуто під час консультацій представників міністерств інфраструктури двох країн, що відбулася у Львові 15 лютого. Текст спільної заяви, прийнятої за результатами цих консультацій розміщено на сайті Мінінфраструктури.
Згідно з заявою, до кінця серпня нинішнього року сторони видадуть додаткові 20 тис. дозволів. Це принципово важливо для України, оскільки польки перевізники наразі не вичерпують і наявну квоту.
Ще 10 тис. дозволів можуть бути видані у листопаді, проте за умови, якщо сторони виконають План дій по покращенню роботи автомобільних пунктів пропуску. Цей план дій планується схвалити до кінця лютого.
Досягнутий компроміс - дещо менше, аніж вимагала українська сторона. Нагадаємо, що до 2018 року квота складала 200 тис. дозволів, однак була в односторонньому порядку знижена Варшавою до 160 тис. Відповідно, Київ вимагав повернення до рівня 200 тис, посилаючись на Угоду про асоціацію з ЄС, відповідно до якої сторони мають утримуватися від дій, що погіршують торгові відносини.
Втім, за будь-якого сценарію, цьогорічна квота на перевезення буде більша за квоти попередніх років. Нагадаємо, в 2019 та 2020 роках, Польща видала додаткову квоту на рівні біля 10 тис. дозволів, а у минулому році – відмовилась навіть від цього.
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