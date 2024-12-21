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ПОЛІТИКА

Україна і росія не змогли домовитися про газову угоду за посередництва Азербайджану – Reuters

21 грудня 2024, 11:46
Україна і росія не змогли домовитися про газову угоду за посередництва Азербайджану – Reuters
Фото: УНН
За даними ЗМІ, азербайджанська компанія майже рік виступала посередником.

Київ та москва не домовилися про угоду за посередництва Азербайджану щодо продовження експорту російського газу через територію України.

Про це пише Reuters з посиланням на високопоставлене джерело в азербайджанській енергетичній компанії SOCAR.

"Зрештою, українська і російська сторони не змогли домовитися про умови", – зазначило джерело.

Вказано, що Євросоюз та Україна звернулися до Азербайджану з проханням сприяти переговорам з росією щодо угоди про транзит газу, термін дії якої закінчується в кінці цього року. Джерело агентства у SOCAR повідомило, що компанія майже рік була посередником в переговорах між енергетичними компаніями України та рф. За словами співрозмовника, топменеджери компанії зустрічалися з високопоставленими представниками українських енергетичних компаній 2 травня у Стамбулі та 29 серпня у Відні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що термін дії угоди України з росією про транзит газу спливає 1 січня 2025 року, і Київ не буде її продовжувати. Прем'єр додав, що Україна готова виконувати зобов'язання, взяті в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, і може транспортувати через свою газотранспортну систему будь-який газ, крім російського.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що був приголомшений відмовою президента України Володимира Зеленського дозволити транзит після того, як два лідери поговорили на саміті в Брюсселі. Зеленський заявив, що Україна не буде транзитувати газ російського походження, якщо у нього не буде гарантій, що кремль не отримає фінансової вигоди, поки триває війна.

РосіяАзербайджанвійна в Українітранзит газу

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