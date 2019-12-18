Україна і Румунія уклали історичну угоду, що розблокує Трансбалканський газовий коридор

ТОВ "Оператор ГТС України" та румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорську технічну угоду про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року, повідомляє "Європейська правда".

Переговори за посередництва Єврокомісії тривали понад три роки, до них також були долучені оператори Болгарії, Греції та Молдови.

Угода означає, що у всіх постачальників з’явилась можливість вільно транспортувати блакитне паливо новим маршрутом постачання - з Південної Європи та Туреччини - через Болгарію і Румунію - в Україну та далі у Молдову.

Тобто з 1 січня в міждержавній точці "Ісакча1 - Орловка1" буде доступною потужність за маршрутом Україна-Румунія в розмірі 17,8 млн кубометрів на добу, а також у зворотному напрямку - 15,8 млн кубометрів на добу.

"Це рішення є історичним та надзвичайно важливим, адже дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, насамперед, для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області. Це дасть можливість безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з РФ", - сказав генеральний директор новоствореного "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

Під час зустрічі у Брюсселі 12 грудня оператори ГТС України, Молдови, Румунії та Болгарії принципово погодили текст угод щодо забезпечення реверсу трансбалканським газопроводом, а саме по "Транзиту-1" в напрямку Болгарія-Румунія-Україна-Молдова.

Зазначимо, що підписана раніше угода між операторами ГТС України та Румунії не дозволяла транспортувати природний газ у реверсному напрямку, а також не забезпечувала європейські правила взаємодії, оскільки така можливість була заблокована чинним транзитним контрактом між НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Газпром". Після закінчення цього контракту з 1 січня 2020 року така умова буде нівельована і оператор ГТС України зможе співпрацювати з оператором ГТС Румунії за європейськими правилами.

Ба більше, така угода створює для Молдови додаткову технічну можливість альтернативно імпортувати газ для власних потреб з Туреччини та Греції у випадку, якщо "Газпром" зупинить транзит в Європу через територію України.

Вже найближчими днями відбудуться перші аукціони на бронювання потужностей на міждержавній точці "Ісакча1 - Орловка1", розповів "Оператор ГТС України".