Україна і ще 5 країн викрили одну з найбільших кібергруп у світі: хакери "нажилися" на $100 млн

Організаторам злочинної групи "світить" до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У четвер, 16 травня, перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук взяв участь у спільній міжнародній прес-конференції правоохоронців п'яти країн: України, США, Німеччини, Болгарії, Грузії, Молдови та представників Євроюсту та Європолу (Europol), яка відбулася в м. Гаага (Нідерланди).

Під час прес-конференції учасники повідомили про завершення розслідування діяльності міжнародної злочинної організації, яка за допомогою кібермережі Avalanche викрала 100 млн доларів у понад 40 тисяч жертв. За їхніми словами, злочинці інфікували комп'ютери через шкідливі хакерські програми GozNym, повідомляє відділ зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Ці програми захоплювали банківські реквізити для доступу до банківських рахунків. Загалом від діяльності злочинців постраждало понад 40 тисяч осіб, завдані збитки оцінюються у суму близько 100 мільйонів доларів", - зазначив Сторожук.

"Це був безпрецедентний досвід проведення розслідування, особливо з точки зору транскордонного співробітництва правоохоронців з 26 країн. Наразі українські правоохоронні органи висунули підозру громадянину України К. за фактом забезпечення кіберзлочинців безпечною інфраструктурою, через яку розміщувалися та розповсюджувалися GozNym, URLzone, тобто забезпечив кіберзлочинців знаряддям для вчинення банківського шахрайства, а також відмивання грошових коштів", - наголосив перший заступник генпрокурора України.

На сьогодні мережа Avalanche ліквідована. По всьому світу вже затримано 11 осіб, заходи із затримання решти учасників мережі продовжуються. Організаторів цієї злочинної групи чекає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.