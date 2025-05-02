Україна і США можуть десятиліття чекати прибутків у межах угоди про надра – Reuters

Війна, зруйнована інфраструктура та відсутність геологічних досліджень розмивають перспективи розробки родовищ

США та Україна можуть чекати десятиліття або більше, щоб отримати фінансову вигоду від угоди про надра. Війна, зруйнована інфраструктура та відсутність геологічних досліджень розмивають перспективи розробки родовищ.

За оцінками експертів, розробка у країнах з розвиненим гірничим сектором, таких як Канада чи Австралія, займає від 10 до 20 років. У випадку з Україною цей термін може бути ще довшим через низку перешкод, зазначає агентство.

Енергетична, транспортна та логістична інфраструктури України зазнали значних руйнувань через війну. Більшість родовищ досі не мають повноцінних геологічних досліджень для підтвердження економічної доцільності їх розробки. Водночас може виникнути проблема із залученням інвесторів, які побоюватимуться інвестувати у державу, де триває війна.