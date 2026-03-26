Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна і ЄБРР обговорюють створення спеціального страхового фонд для захисту енергетики

26 березня 2026, 21:07
Фото: Мінекономіки
Це дозволить розширити покриття страхових продуктів на портове зберігання, логістику та транспортування палива.
Уряд планує створити спеціальний страховий фонд для захисту енергетичної та критичної інфраструктури воєнних ризиків.
 
Про це йшлося на зустрічі глави Мінекономіки Олексія Соболева із керівництвом ЄБРР, зокрема, з віцепрезидентом Марком Боуменом та керуючим директором Арвідом Тюркнером. 
 
У Мінекономіки зауважили, що уряд спільно з ЄБРР розглядає цей фонд як пріоритетний інструмент, оскільки Україна гостро потребує дієвих механізмів страхування для стабільної роботи енергосектору. 
 
Соболев сказав, що такий крок дозволить розширити покриття страхових продуктів також на портове зберігання, логістику та транспортування палива. Окрім створення фонду, сторони обговорили ефективніше використання гарантій ЄБРР за програмами UIF для фінансування енергетики.
 
Також на порядку денному були плани щодо приватизації державних банків та залучення технічної допомоги ЄБРР для зниження інвестиційних ризиків у цьому процесі. Окрему увагу приділили програмі RampUp, яка розроблена спільно зі Світовим банком для стимулювання відновлюваної енергетики. Запуск механізму зниження ризиків для нової генерації ВДЕ заплановано на найближчий час, а перші аукціони для наповнення коштів фонду очікуються вже восени 2026 року.

 

війна в Україні, енергетика

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється