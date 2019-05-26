Україна лобіюватиме нові санкції, якщо Росія ігноруватиме рішення щодо моряків, - посол
"Якщо ж Москва вирішить ігнорувати це рішення, то ми будемо просувати ідею запровадження нових - гамбурзьких (у Гамбурзі трибунал розглядав справу моряків - ред.) - санкцій щодо Росії", - сказав Андрій Мельник, повідомляє "Громадське".
Рішення на користь України Мельник назвав без перебільшення історичним і додав, що воно додало Україні "додатковий міжнародно-правовий козир".
Посол закликав Федеративний уряд Німеччини та главу МЗС Німеччини Гайко Мааса вимагати негайного виконання рішення трибуналу.
Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.
МЗС Росії відреагувало на рішення Трибуналу ООН та наголосилоь, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".
Довідка
Українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.
15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.
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