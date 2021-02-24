ПОЛІТИКА НОВИНИВ уряді вважають принциповим для себе поновлення співпраці з МВФ до середини року, адже в протилежному випадку Україна втрачає другий транш макрофінансової допомоги ЄС на суму 600 млн євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна має домовитись з МВФ до літа, щоб не втратити макродопомогу ЄС - уряд
Це питання було темою обговорень між прем'єром Денисом Шмигалем і віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом
Фото: з вільних джерел
Про це кореспонденту "Європейської правди" заявило джерело в уряді.
За його словами, це питання було темою обговорень між прем'єром Денисом Шмигалем і віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом 11 лютого під час Ради асоціації.
"Ситуація така: макрофінансова програма ЄС закінчується всередині вересня. Щоб не втратити її другий транш, нам потрібно вже влітку досягти політичної згоди з МВФ про відновлення програми", - сказав співрозмовник
За його словами, в такому випадку до вересня Україна може отримати і гроші ЄС, і транш МВФ на суму 700 млн доларів.
Нагадаємо, що місія МВФ завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми stand by
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24 02 2021 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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