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Україна має домовитись з МВФ до літа, щоб не втратити макродопомогу ЄС - уряд

Це питання було темою обговорень між прем'єром Денисом Шмигалем і віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом
В уряді вважають принциповим для себе поновлення співпраці з МВФ до середини року, адже в протилежному випадку Україна втрачає другий транш макрофінансової допомоги ЄС на суму 600 млн євро.
Україна має домовитись з МВФ до літа, щоб не втратити макродопомогу ЄС - уряд Фото: з вільних джерел

Про це кореспонденту "Європейської правди" заявило джерело в уряді.

За його словами, це питання було темою обговорень між прем'єром Денисом Шмигалем і віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом 11 лютого під час Ради асоціації.

"Ситуація така: макрофінансова програма ЄС закінчується всередині вересня. Щоб не втратити її другий транш, нам потрібно вже влітку досягти політичної згоди з МВФ про відновлення програми", - сказав співрозмовник

За його словами, в такому випадку до вересня Україна може отримати і гроші ЄС, і транш МВФ на суму 700 млн доларів.

Нагадаємо, що місія МВФ завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми stand by

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24 02 2021 17:51
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