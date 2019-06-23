Україна має намір почати нову хвилю тиску на РФ для звільнення моряків, - Клімкін

"Це тиск буде й короткостроковим, бо нам потрібно досягти результату, але буде й середньостроковий тиск, адже результатом цього може бути обмеження російської морської активності, військової активності"

Україна має намір найближчим часом почати нову хвилю тиску на Росію для звільнення моряків, які потрапили в російський полон наприкінці листопада 2018 року.

Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 24 українських моряків і захоплені кораблі та до 25 червня надіслати трибуналу первинну доповідь про виконання рішення. Саме з цією датою, за словами Клімкіна, пов'язано нову хвилю тиску, повідомляє LB.ua.

"У нас є 25 червня. Після цього ми почнемо на міжнародних майданчиках нову хвилю тиску. Це тиск буде й короткостроковим, бо нам потрібно досягти результату, але буде й середньостроковий тиск, адже результатом цього може бути обмеження російської морської активності, військової активності", - сказав Клімкін.

Він вважає, що в разі невиконання рішення трибуналу "всім буде зрозуміло, що Росія порушує морську Конвенцію, а це непроста річ для цивілізованого світу".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили три українські військові кораблі в нейтральних водах Чорного моря. Екіпаж двох катерів і буксира (24 людини) доправили до Сімферополя, де підконтрольний Росії суд заарештував усіх українців. Наступного дня моряків перевезли до Москви, де вони й перебувають досі.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити всіх українських моряків, які були взяті в полон у листопаді 2018 року, і повернути три кораблі. Росія заявила, що не виконуватиме вимог Міжнародного трибуналу.

Того самого дня Московський суд розглянув апеляційні скарги військовополонених українських моряків і відхилив їх. Суд залишив усіх українських військовополонених моряків під вартою до кінця липня.