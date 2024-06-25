Україна має отримати ефективний міст до НАТО на саміті у Вашингтоні – Держдеп США

"Цей міст має бути добре освітленим, коротким, прямим і без перешкод".

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс ОʼБраєн заявив, що у межах саміту НАТО у Вашингтоні Україна має отримати ефективний міст у контексті її інтеграції до Альянсу.

Про це повідомляєУкрінформ.

"Я думаю, ми побачимо за підсумками саміту НАТО, а потім на зустрічі Європейської політичної спільноти (EPC) через тиждень у Великій Британії можливість відзначити, що Україна повністю інтегрується в західні структури, про прагнення до яких заявили її уряд та народ", – зазначив ОʼБраєн.

Дипломат очікує, що для Києва буде забезпечений "чіткий міст" щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

За словами представника Держдепу, це передбачатиме продовження Україною реалізації запланованих реформ, щоби забезпечити ефективний та незворотний рух до Альянсу. Чиновник додав, що цей міст має бути "добре освітленим, коротким, прямим і без перешкод".

ОʼБраєн також паралельно очікує позитивного рішення від Європейського Союзу, яке розкриє Україні шлях до членства в ЄС.

За його словами, Штати й інші країни Альянсу хочуть, щоби Україна мала успіх у бойових діях. І зараз, за його словами, час на боці нашої держави.

"Ми бачимо, як динаміка на полі бою суттєво змінюється впродовж останніх тижнів. І це буде ще однією темою обговорень на саміті НАТО", – резюмував він.