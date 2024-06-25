Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна має отримати ефективний міст до НАТО на саміті у Вашингтоні – Держдеп США

25 червня 2024, 08:44
Україна має отримати ефективний міст до НАТО на саміті у Вашингтоні – Держдеп США
Україна НАТО
"Цей міст має бути добре освітленим, коротким, прямим і без перешкод".

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс ОʼБраєн заявив, що у межах саміту НАТО у Вашингтоні Україна має отримати ефективний міст у контексті її інтеграції до Альянсу.

Про це повідомляєУкрінформ.

"Я думаю, ми побачимо за підсумками саміту НАТО, а потім на зустрічі Європейської політичної спільноти (EPC) через тиждень у Великій Британії можливість відзначити, що Україна повністю інтегрується в західні структури, про прагнення до яких заявили її уряд та народ", – зазначив ОʼБраєн.

Дипломат очікує, що для Києва буде забезпечений "чіткий міст" щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

За словами представника Держдепу, це передбачатиме продовження Україною реалізації запланованих реформ, щоби забезпечити ефективний та незворотний рух до Альянсу. Чиновник додав, що цей міст має бути "добре освітленим, коротким, прямим і без перешкод".

ОʼБраєн також паралельно очікує позитивного рішення від Європейського Союзу, яке розкриє Україні шлях до членства в ЄС.

За його словами, Штати й інші країни Альянсу хочуть, щоби Україна мала успіх у бойових діях. І зараз, за його словами, час на боці нашої держави.

"Ми бачимо, як динаміка на полі бою суттєво змінюється впродовж останніх тижнів. І це буде ще однією темою обговорень на саміті НАТО", – резюмував він.

СШАНАТОвійна в Україні

Останні матеріали

Чому військова система путіна зазнає поразки. Від ситуації на полі бою до
Політика
Чому військова система путіна зазнає поразки. Від ситуації на полі бою до "культури" офіцерського корпусу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 червня 2024, 12:10
росіяни продовжують оборонятися на Харківщині завдяки атакам. ЗСУ контратакують – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують оборонятися на Харківщині завдяки атакам. ЗСУ контратакують – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 червня 2024, 09:46
Українську інфраструктуру можна врятувати. Проте Захід не допомагає Україні на повну силу – Том Купер
Технології
Українську інфраструктуру можна врятувати. Проте Захід не допомагає Україні на повну силу – Том Купер
Переклад iPress – 25 червня 2024, 00:19
Останні 6 місяців свідчать: Україна може перемогти у війні. Але для цього потрібна правильна підтримка союзників – Філліпс О'Брайен
Політика
Останні 6 місяців свідчать: Україна може перемогти у війні. Але для цього потрібна правильна підтримка союзників – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 червня 2024, 10:49
росіяни прибріхують про використання ФАБ-3000 в Липцях. Немає жодних доказів того, що ВКС мають на озброєнні відповідні комплекти УМПК – Том Купер
Технології
росіяни прибріхують про використання ФАБ-3000 в Липцях. Немає жодних доказів того, що ВКС мають на озброєнні відповідні комплекти УМПК – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2024, 11:45
Ода танку
Технології
Ода танку "Черепаха". Тимчасове рішення для більш масштабного розв'язання проблем на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 21 червня 2024, 14:43
росія із запізненням приєднується до
Політика
росія із запізненням приєднується до "китайської мрії". Китай обіцяє інвестувати цього року $160 млрд у російську промисловість – CEPA
Переклад iPress – 21 червня 2024, 11:24
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Політика
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Переклад iPress – 20 червня 2024, 22:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється