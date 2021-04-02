Україна має перейти на ядерне паливо зі США замість палива з РФ - глава Міненерго

"Ми хочемо зробити це, принаймні, у 2023 році, може, раніше"

Україна має перейти на використання ядерного палива зі США, замінивши ним паливо з Російської Федерації.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Ми маємо перейти на постачання ядерного палива зі США замість палива з Росії", - сказав він під час презентації Національної економічної стратегії-2030 у галузях енергетики, видобувної галузі та сфері захисту довкілля в четвер.

Він також наголосив на необхідності інтеграції енергосистеми України з європейською, допустивши, що це може відбудеться раніше 2023 року, як це планується нині.

"Ми хочемо зробити це, принаймні, у 2023 році, може, раніше", - сказав Вітренко.

За словами глави Міненерго, інтеграція з європейським ринком - "це інтеграція з ліквідним ринком з чесними правилами й ефективною конкуренцією, яких прагне Україна".

"Чесно скажу, без такої інтеграції нам не досягти того рівня конкуренції, якого ми прагнемо, оскільки та концентрація, яку ми бачимо на ринку, і цілісність гравців навряд чи дає змогу на це розраховувати", - зазначив він.

Як повідомлялося, у вересні Westinghouse Electric Company і НАЕК "Енергатом" у присутності президента України Володимира Зеленського підписали контракт про постачання ядерного палива для реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС. До цього американське ядерне паливо Westinghouse для ВВЕР-1000 уже використовувалося на шести українських атомних реакторах.

У грудні 2019 року ЮУАЕС-3 став першим блоком, що отримав дозвіл регулятора ГІЯРУ на промислову експлуатацію палива Westinghouse.

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