Україна має перейти на ядерне паливо зі США замість палива з РФ - глава Міненерго
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.
"Ми маємо перейти на постачання ядерного палива зі США замість палива з Росії", - сказав він під час презентації Національної економічної стратегії-2030 у галузях енергетики, видобувної галузі та сфері захисту довкілля в четвер.
Він також наголосив на необхідності інтеграції енергосистеми України з європейською, допустивши, що це може відбудеться раніше 2023 року, як це планується нині.
"Ми хочемо зробити це, принаймні, у 2023 році, може, раніше", - сказав Вітренко.
За словами глави Міненерго, інтеграція з європейським ринком - "це інтеграція з ліквідним ринком з чесними правилами й ефективною конкуренцією, яких прагне Україна".
"Чесно скажу, без такої інтеграції нам не досягти того рівня конкуренції, якого ми прагнемо, оскільки та концентрація, яку ми бачимо на ринку, і цілісність гравців навряд чи дає змогу на це розраховувати", - зазначив він.
Як повідомлялося, у вересні Westinghouse Electric Company і НАЕК "Енергатом" у присутності президента України Володимира Зеленського підписали контракт про постачання ядерного палива для реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС. До цього американське ядерне паливо Westinghouse для ВВЕР-1000 уже використовувалося на шести українських атомних реакторах.
У грудні 2019 року ЮУАЕС-3 став першим блоком, що отримав дозвіл регулятора ГІЯРУ на промислову експлуатацію палива Westinghouse.
Читайте також: Україна виходить із міжнародних договорів в енергетичній сфері, укладених у рамках СНД
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі