Україна має сама визначати час і спосіб звільнення окупованих територій - радник Байдена

За його словами, українські захисники мають власноруч визначати конкретні завдання та дії стосовно того, що робити із територіями окупованими у 2014-2015 роках. Зокрема рішення має приймати президент Володимир Зеленський, якого обрали демократичним шляхом, та, що він “відповідальний перед українським народом за цілі цієї війни”.

“Наша ціль, США та союзників, полягає у сприянні досягненню цілей України. Головним інтересом США у цій війні є сприяння відновленню територіальної цінності України – чи то шляхом перемовин, чи на полі бою”, – додав Салліван.

Він наголосив, що контрнаступ ЗСУ на півдні та Харківській області має позитивні наслідки. У такий спосіб ЗСУ показали РФ, що не можна заявити, що окуповані території нібито втрачено назавжди.

“Цей контрнаступ окрім всього показує, що не можна просто заявити, що Росія назавжди зайняла окуповані території та нав’яже їм свій політичний лад. Це важливий сигнал як на військово-тактичному, так і на політико-дипломатичному рівні. І ми підтримаємо зусилля ЗСУ логістикою, постачанням, зброєю, обладнанням”, – сказав він.

Варто відзначити, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські захисники звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів від початку вересня.