Україна має всі шанси отримати останній транш МВФ своєчасно - Гетманцев
Про це Еспресо.TV заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає "Укрінформ".
"Я не бачу структурних маяків, які б ми не могли виконати, щоб отримати наступний транш. Я передбачаю, що наступний червневий транш ми отримаємо, можливо, своєчасно", - сказав він.
При цьому народний депутат додав, що Україна пройшла роки пікових виплат за держборгом і може замислитися про перехід на фінансування державного бюджету без підтримки Міжнародного валютного фонду.
"Ми пройшли пікові 2020-й і 2021-й роки… Хотілося б все ж розглянути можливість і провести дискусію про нову програму, а не стрибати в неї з головою. Можливо, і буде можливість до кінця року пройти без МВФ, наступний рік пройти без Фонду, а далі вже дивитися на ситуацію з публічними фінансами", - прокоментував Гетманцев.
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