Україна має всі шанси отримати останній транш МВФ своєчасно - Гетманцев

При цьому народний депутат додав, що Україна пройшла роки пікових виплат за держборгом і може замислитися про перехід на фінансування державного бюджету без підтримки Міжнародного валютного фонду

Україна має всі шанси виконати усі структурні маяки та отримати останній транш Міжнародного валютного фонду за чинною програмою у червні та щонайменше до кінця 2022 року обійтися без грошей фонду.

Про це Еспресо.TV заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає "Укрінформ".

"Я не бачу структурних маяків, які б ми не могли виконати, щоб отримати наступний транш. Я передбачаю, що наступний червневий транш ми отримаємо, можливо, своєчасно", - сказав він.

При цьому народний депутат додав, що Україна пройшла роки пікових виплат за держборгом і може замислитися про перехід на фінансування державного бюджету без підтримки Міжнародного валютного фонду.

"Ми пройшли пікові 2020-й і 2021-й роки… Хотілося б все ж розглянути можливість і провести дискусію про нову програму, а не стрибати в неї з головою. Можливо, і буде можливість до кінця року пройти без МВФ, наступний рік пройти без Фонду, а далі вже дивитися на ситуацію з публічними фінансами", - прокоментував Гетманцев.

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