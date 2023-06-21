Україна матиме власний шлях вступу до НАТО – Пентагон

В Пентагоні вважають, що Україна матиме власний шлях приєднання до альянсу країн Європи і Північної Америки.

Про це розказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

"Що стосується України, то вона матиме свій власний шлях до вступу в НАТО", – заявила заступниця речника Пентагону.

Сінгх додала, що зараз США зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне на полі бою.

"Зараз наші зусилля зосереджені на безпекових пакетах, які ми надаємо щотижня або близько того, і на тому, що ми можемо надати їм (українцям – ред.) на полі бою, а також чого вони потребують негайно", – підчсумувала Сінгх.