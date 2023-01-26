Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо там будуть брати участь росія та білорусь

Для української спортивної спільноти це принципове питання

В разі, якщо в Олімпіаді-2024 будуть брати участь спортсмені з росії та білорусі, Україна може відмовитись від змагань, повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

За його словами, зараз в МОК розпочалася дискусія щодо можливості участі у змаганнях спортсменів з усіх країн, особливо між якими тривають війни.

"У рамках подальших консультацій, організованих МОК, на жаль, питання допуску росіян і білорусів порушувалося більшістю НОКів. Україна і деякі держави-партнери, які брали слово, виступили проти цього до завершення агресії рф… Наша позиція незмінна: допоки в Україні триває війна, російських і білоруських спортсменів не повинно бути на міжнародних змаганнях!!!" - написав Гутцайт в Facebook.

Наразі триває робота щодо подальших кроків та заходів для продовження санкцій і недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань.

"Якщо ж нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і відмовимось від участі в Олімпіаді", - повідомив міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що Європейський Союз має запровадити додаткові санкції проти російського технологічного сектору, щоб обмежити можливості москви виробляти зброю та ракети, які вона використовує для ведення війни з Україною.