Україна може отримати плануючі авіабомби для F-16 у новому пакеті допомоги від США – Politico

Вони здатні вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів.

Сполучені Штати розглядають можливість включення крилатих авіаційних бомб AGM-158 Joint Standoff Weapon (JSOW) середньої дальності до нового пакету військової допомоги для України. Ці бомби призначені для використання на літаках F-16, які Україна вже отримала.

Офіційне оголошення про пакет, вартістю 375 мільйонів доларів, очікується в понеділок 23 вересня.

Про це пише Politico.

За даними Reuters із посиланням на неназвані джерела, у новому пакеті військової допомоги будуть артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, снаряди до систем HIMARS, патрульні катери, запчастини та інше озброєння.

Бомби AGM-158 JSOW вже стоїть на озброєнні військово-повітряних та військово-морських сил США, а також деяких союзників. Ця авіабомба здатна вражати цілі на відстані понад 70 миль (110-130 км залежно від умов запуску). Хоча її дальність менша за ту, яку просив Київ, ця зброя значно підвищить можливості українських пілотів у протистоянні російським силам на сході країни.

Максимальна маса бойової частини AGM-158 становить 450 кг, а конструкція бомби розроблена за технологією Stealth. Ця технологія знижує помітність бойових машин у різних спектрах спостереження, завдяки використанню спеціальних геометричних форм та радіопоглинаючих матеріалів, що значно підвищує виживаність техніки в бою.

AGM-158 має "ракетне" позначення, оскільки при додаванні ракетного двигуна її можна перетворити на крилату ракету з дальністю до 560 км.

Окрім цього, Пентагон веде переговори з Конгресом щодо перенесення на наступний фінансовий рік решти 5,8 мільярда доларів із коштів, передбачених у рамках Президентського пакету військової допомоги (PDA). Однак остаточної угоди ще не досягнули. Закінчення фінансового року у США буде 30 вересня.

Раніше The Times повідомляло, що Україна може отримати дозвіл на використання британських і французьких крилатих ракет для ударів по російській території. За даними видання, такі атаки можуть відбутися з використанням елемента несподіванки, без попереднього публічного оголошення про дозвіл. Західні союзники, зокрема Велика Британія, Франція та США, обговорюють можливість конфіденційної угоди, яка дозволить Україні використовувати ці ракети для ударів по цілях у росії, але інформація про це не буде оприлюднена до моменту першого бойового застосування.