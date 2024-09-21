Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна може отримати плануючі авіабомби для F-16 у новому пакеті допомоги від США – Politico

21 вересня 2024, 09:05
Україна може отримати плануючі авіабомби для F-16 у новому пакеті допомоги від США – Politico
Вони здатні вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів.

Сполучені Штати розглядають можливість включення крилатих авіаційних бомб AGM-158 Joint Standoff Weapon (JSOW) середньої дальності до нового пакету військової допомоги для України. Ці бомби призначені для використання на літаках F-16, які Україна вже отримала.

Офіційне оголошення про пакет, вартістю 375 мільйонів доларів, очікується в понеділок 23 вересня.

Про це пише Politico.

За даними Reuters із посиланням на неназвані джерела, у новому пакеті військової допомоги будуть артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, снаряди до систем HIMARS, патрульні катери, запчастини та інше озброєння.

Бомби AGM-158 JSOW вже стоїть на озброєнні військово-повітряних та військово-морських сил США, а також деяких союзників. Ця авіабомба здатна вражати цілі на відстані понад 70 миль (110-130 км залежно від умов запуску). Хоча її дальність менша за ту, яку просив Київ, ця зброя значно підвищить можливості українських пілотів у протистоянні російським силам на сході країни.

Максимальна маса бойової частини AGM-158 становить 450 кг, а конструкція бомби розроблена за технологією Stealth. Ця технологія знижує помітність бойових машин у різних спектрах спостереження, завдяки використанню спеціальних геометричних форм та радіопоглинаючих матеріалів, що значно підвищує виживаність техніки в бою.

AGM-158 має "ракетне" позначення, оскільки при додаванні ракетного двигуна її можна перетворити на крилату ракету з дальністю до 560 км.

Окрім цього, Пентагон веде переговори з Конгресом щодо перенесення на наступний фінансовий рік решти 5,8 мільярда доларів із коштів, передбачених у рамках Президентського пакету військової допомоги (PDA). Однак остаточної угоди ще не досягнули. Закінчення фінансового року у США буде 30 вересня. 

Раніше The Times повідомляло, що Україна може отримати дозвіл на використання британських і французьких крилатих ракет для ударів по російській території. За даними видання, такі атаки можуть відбутися з використанням елемента несподіванки, без попереднього публічного оголошення про дозвіл. Західні союзники, зокрема Велика Британія, Франція та США, обговорюють можливість конфіденційної угоди, яка дозволить Україні використовувати ці ракети для ударів по цілях у росії, але інформація про це не буде оприлюднена до моменту першого бойового застосування.

СШАдопомога УкраїніF-16

Останні матеріали

Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється