Україна може отримати від партнерів ще один вид ППО. США вже підтримали – Резніков
Протиповітряну оборону України може посилити ще одна система, ідею про постачання якої вже підтримали в США.
Про це без конкретики сказав міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції після шостої зустрічі у форматі Рамштайн.
"Ми знайшли одну систему [ППО], яка у них є в наявності. Ми вивчали, чи є реалістичним цей план, чи є ця система в достатній кількості в різних країнах, у якій кількості боєприпасів. Потім ми почали комунікувати з Пентагоном з цього приводу, я направив офіційні звернення моєму колезі Ллойду Остіну. І вчора на зустрічі в Рамштайні це вже обговорювалося на серйозному рівні", – сказав Резніков.
Він наголосив, що на зустрічі у форматі Рамштайн прозвучало, що "цей варіант можливий", і інші країни почули потреби та запити України, які вже підтримали партнери зі США.
Він додав, що коли інші країни візьмуть на себе зобов'язання щодо постачання даних систем ППО, тоді українська сторона вже озвучить, про що конкретно йде мова.
Як стало відомо, за підсумками зустрічі Рамштайн-6 Україна отримає від Німеччини системи ППО IRIS-T, від США – системи ППО NASAMS, від Франції – системи ППО Crotale, від Іспанії – ППО HAWK, від Британії та Нідерландів – ракети для ППО і ПРО, від Польщі – "радянські комплекси ППО".
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що акцентом в найближчих військових поставках для України повинні бути системи ППО.
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