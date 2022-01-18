Україна може пройти 2022 рік без нової програми з МВФ - Гетманцев
Так вважає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Якщо не буде жодних потрясінь, я б не бачив якихось проблем із обслуговуванням держборгу у 2022 році та виконанням наших зобов'язань – таких проблем, які змушували б просто завтра укладати нову програму з МВФ", - сказав він в ефірі телеканалу "Рада" у понеділок увечері.
"Ми повинні подискутувати умови цієї програми та укласти угоду на вигідних для нас умовах", - додав Гетманцев.
При цьому парламентарій висловив упевненість в отриманні двох траншів, що залишилися, по $700 млн у рамках поточної програми stand-by, дія якої завершується влітку цього року.
"Якщо ціна газу залишатиметься такою, то я впевнений, що ми продовжуватимемо стримувати ціни на газ. Повернемося до цього питання у травні-червні", – зазначив Данило Гетманцев.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна після завершення влітку 2022 року спільної з МВФ програми stand-by, відкритої влітку 2020 року, має намір продовжити співпрацю з фондом у рамках нової програми.
Нагадаємо, що Україна має всі шанси виконати усі структурні маяки та отримати останній транш Міжнародного валютного фонду за чинною програмою у червні та щонайменше до кінця 2022 року обійтися без грошей фонду.
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