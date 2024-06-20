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Україна може взяти участь у мирному саміті, який збере Китай. Утім, за певної умови

20 червня 2024, 16:35
Україна може взяти участь у мирному саміті, який збере Китай. Утім, за певної умови
Фото: з вільного доступу
Китай вже анонсував власний проект мирної угоди, який не викликав особливого ентузіазму в Києві.
Україна може взяти участь у мирному саміті, який організує Китай, якщо така конференція базуватиметься на принципах поваги до міжнародного права і статуту ООН.
 
Про це заявила посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко в інтерв’ю для гонконгської газети South China Morning Post (SCMP).
 
Посол підкреслила, що Україна "не розглядає і ніколи не розглядала Китай як свого супротивника", натомість хоче бачити Пекін "своїм другом". За її словами, Україна розгляне можливість участі в мирному саміті під керівництвом Пекіна за участю росії, якщо переговори базуватимуться на "правилах і принципах, закріплених у Статуті  і міжнародному праві ООН ".
 
Зеленко висловила вдячність тим країнам Південно-Східної Азії, які взяли участь у швейцарському саміті миру. Разом з тим вона закликала решту країн регіону не "упускати з уваги ширшу картину" війни в Україні, оскільки нездатність справедливо закінчити цей конфлікт матиме високу ціну для "найслабших" держав.
 
"Останню ціну завжди платить найслабший – ціну золота, ціну відсутності деяких продуктів на полицях і багато іншого. Багато країн Азії знають, наскільки високою є ціна свободи, і краще взяти на себе лідерство та піти за ним, ніж оплачувати наслідки бездіяльності. Встановити мир ніколи не буває легко, це має свою ціну, але ціна бездіяльності вища", – сказала вона.
 
Нагадаємо, що Китай відмовився брати участь у Глобальному саміті миру, який проходив минулого тижня у Швейцарії за ініціативою України. Таке рішення Пекін пояснив тим, що на цю конференцію не покликали державу-агресора.
Китайвійна в Українісаміт мируросія загроза

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