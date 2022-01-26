Україна може здійснити рефінансування держборгу у 2022 році виключно за рахунок МФО
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на керівника аналітичного відділу "Альфа Банку" Олексій Блінов.
"Нам залишається рефінансувати близько $5 млрд боргу. Можна згадати свіжу заяву ЄС про термінове надання Україні фінансування, а також у нас ще й досі є програма МВФ. Структура цього боргу дуже цікава, вона не є повністю "мінфінівською". Найбільшим напрямом виплат є МВФ - $2,5 млрд, і це технічна операція списання з резервів, оскільки там основним боржником є Нацбанк", - сказав він у ході круглого столу, організованого виданням "Фінклуб" у вівторок.
Мінфіну цього року доведеться рефінансувати $2 млрд, зазначив аналітик.
"Цю суму для України в масштабах року можуть забезпечити міжнародні фінансові організації. Навіть якщо уявити (у чому я сумніваюся), що зовнішній ринок весь рік для України буде закритий, ми можемо перекрити це засобами МФО", - сказав Блінов.
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