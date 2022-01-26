Україна може здійснити рефінансування держборгу у 2022 році виключно за рахунок МФО

Обсяг державного боргу, який потребуватиме рефінансування у 2022 році, становить близько $5 млрд, до того ж основна частина цього припадає на борг Міжнародному валютному фонду (МВФ), таким чином Україна може здійснити рефінансування держборгу цього року виключно за рахунок міжнародних фінансових організацій (МФО).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на керівника аналітичного відділу "Альфа Банку" Олексій Блінов.

"Нам залишається рефінансувати близько $5 млрд боргу. Можна згадати свіжу заяву ЄС про термінове надання Україні фінансування, а також у нас ще й досі є програма МВФ. Структура цього боргу дуже цікава, вона не є повністю "мінфінівською". Найбільшим напрямом виплат є МВФ - $2,5 млрд, і це технічна операція списання з резервів, оскільки там основним боржником є Нацбанк", - сказав він у ході круглого столу, організованого виданням "Фінклуб" у вівторок.

Мінфіну цього року доведеться рефінансувати $2 млрд, зазначив аналітик.

"Цю суму для України в масштабах року можуть забезпечити міжнародні фінансові організації. Навіть якщо уявити (у чому я сумніваюся), що зовнішній ринок весь рік для України буде закритий, ми можемо перекрити це засобами МФО", - сказав Блінов.