Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна може здійснити рефінансування держборгу у 2022 році виключно за рахунок МФО

Мінфіну цього року доведеться рефінансувати $2 млрд
Обсяг державного боргу, який потребуватиме рефінансування у 2022 році, становить близько $5 млрд, до того ж основна частина цього припадає на борг Міжнародному валютному фонду (МВФ), таким чином Україна може здійснити рефінансування держборгу цього року виключно за рахунок міжнародних фінансових організацій (МФО).
Україна може здійснити рефінансування держборгу у 2022 році виключно за рахунок МФО Фото: dt.ua

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на керівника аналітичного відділу "Альфа Банку" Олексій Блінов.

"Нам залишається рефінансувати близько $5 млрд боргу. Можна згадати свіжу заяву ЄС про термінове надання Україні фінансування, а також у нас ще й досі є програма МВФ. Структура цього боргу дуже цікава, вона не є повністю "мінфінівською". Найбільшим напрямом виплат є МВФ - $2,5 млрд, і це технічна операція списання з резервів, оскільки там основним боржником є Нацбанк", - сказав він у ході круглого столу, організованого виданням "Фінклуб" у вівторок.

Мінфіну цього року доведеться рефінансувати $2 млрд, зазначив аналітик.

"Цю суму для України в масштабах року можуть забезпечити міжнародні фінансові організації. Навіть якщо уявити (у чому я сумніваюся), що зовнішній ринок весь рік для України буде закритий, ми можемо перекрити це засобами МФО", - сказав Блінов.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 01 2022 12:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.