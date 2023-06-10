Україна на саміті у Вільнюсі отримає алгоритм вступу до НАТО — Міноборони

За словами Гаврилова, є всі ознаки того, що Київ отримає бажане у певному форматі.

Україна на саміті НАТО у Вільнюсі отримає алгоритм вступу до Альянсу.

Про це заявив заступник українського міністра оборони Володимир Гаврилов, повідомляєпресслужба Міноборони.

На саміті у липні країни НАТО вийдуть на певний порядок вступу України, який буде зафіксовано, сказав Гаврилов.

Він також додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн НАТО, він не думає, що будуть великі проблеми з ухваленням рішення щодо України.

За його словами, є всі ознаки того, що Київ отримає те, що хоче, у певному форматі.

"Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО", – додав Гаврилов.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Нещодавно посол США в НАТО Джуліанна Смітт заявила, що західні союзники навряд чи запросять Україну вступити до Альянсу під час війни, але все ще ведуть переговори щодо формулювань, які сигналізують про їхню довгострокову підтримку Києва.