Україна наближається до застосування власної балістики: москва може стати першою ціллю

Київ може отримати власну далекобійну балістичну зброю вже цієї осені.

Україна може вперше застосувати власну балістичну ракету по цілях на території рф вже восени 2026 року. Наразі тривають випробування двигуна нової розробки, після завершення яких мають розпочатися льотні тести.

Про це він заявив під час інтервʼю.

За його словами, у разі успішного проходження всіх етапів випробувань першою потенційною ціллю ракети може стати москва.

Штілерман пояснив, що перед бойовим застосуванням необхідно завершити повний цикл перевірок: провести випробування двигуна, переконатися у міцності конструкції, перевірити роботу теплозахисного покриття та виконати тестовий політ.

"Наше завдання зараз – провести прожиг двигуна, перевірити, що конструкційно нічого не розвалюється, що теплозахисне покриття витримує, а двигун працює штатно. Потім ми запускаємо тестовий політ, дивимося, що все працює відповідно до польотного завдання, і лише після цього починаються польоти на територію росії", – зазначив представник Fire Point.

За його словами, після завершення випробувань саме військові визначатимуть цілі для застосування ракети. Він також розповів, що Україна вже створила кілька виробничих комплексів для виготовлення нової зброї.

"Ми побудували три виробничі комплекси, щоб у разі знищення одного можна було одразу перейти на інший", – заявив Штілерман.

Він повідомив, що йдеться про велику балістичну ракету з бойовою частиною масою близько 800 кілограмів і дальністю польоту до 850 кілометрів.

Окремо Штілерман прокоментував російське виробництво ракет. На його думку, через удари по військових підприємствах рф може посилити атаки на цивільну інфраструктуру України.

"Вони зараз можуть зосередитися на тероризуванні населення, насамперед Києва. Саме тому нам дуже важливо підготуватися до зими так, щоб вони не могли залишити місто без критичної інфраструктури", – сказав він.

Також співвласник Fire Point наголосив, що масштаби виробництва українських балістичних ракет залежатимуть від фінансування. За його словами, великі ракети Україна змушена виробляти самостійно, оскільки спільне виробництво таких систем у Європі має обмеження через міжнародні домовленості щодо нерозповсюдження ракетних технологій.

Зазначимо, що виробник IRIS-T зацікавився спільним випуском ракет "Фламінго".